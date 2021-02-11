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Ils étaient vingt-deux, et tous étaient des Navy SEALs, membres de l’ « équipe six »
Le Vlogue
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11 views • February 11, 2021
Chacun se souvient de la capture, au Pakistan, d’Oussama ben Laden, le leader d’Al-Quaïda. C’était le 2 mai 2011. Le raid « Opération Neptune’s Spear » est mené par un commando d’une vingtaine de la « Navy SEAL team 6 » (l’élite des forces spéciales de l’US Navy).
Oussama ben Laden a été tué au cours de l’intervention. Pour faire court : son cadavre n’a pas été exposé, et il a été inhumé en mer, contrairement à la loi islamique. Voilà, ni vu ni connu, j’t’embrouille.
Très curieusement, le 6 août 2011, vingt-deux Navy SEALs, tous membres de l’« équipe six », trouvent la mort dans un crash d’hélicoptère causé par deux grenades tirées par la résistance afghane. Selon la presse, celle que nous connaissons tous, celle qui ment, occulte, et bidonne l’information à qui mieux mieux, explique que non : aucun de ces morts n’avait participé au commando « Opération Neptune’s Spear ». Circulez, il n’y a rien à voir.
Même chanson ou presque avec le drame de Benghazi, qui se résume à une ignoble trahison.
Et c’est pour ça que dix ans plus tard, il circule sur Internet le genre de vidéo que je vous propose aujourd’hui. Comme elle le montre : il n’y aura pas d’oubli pour les traîtres Clinton et Obama.

J’ai capturé cette vidéo sur le réseau social GAB

Mon blogue :
margueriterothe.com

GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe

Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe

https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe

https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/

https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8
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terrorismemanipulation de l informationattentat sous faux drapeauarmee d eliteelite army
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