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Markus tal om de nya Corona-restriktionerna i Sverige
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84 views • November 24, 2020
Markus poängterar vikten av att stoppa den kommande pandemilagen, som förväntas att klubbas igenom till i sommar.
Den kommer att en gång för alla, utplåna demokratin och ge politikerna obegränsad makt. Vår grundlag kommer att helt sättas ur spel.
Våra fri- och rättigheter kommer att vara ett minne blott.
Denna drakoniska lag måste stoppas till varje pris.
SD liksom övriga riksdagspartier ropar efter fler drakoniska lagar!
Det slutar då folket reser sig och säger ifrån.
Resist Covid1984!
Make Orwell fiction again!
Den kommer att en gång för alla, utplåna demokratin och ge politikerna obegränsad makt. Vår grundlag kommer att helt sättas ur spel.
Våra fri- och rättigheter kommer att vara ett minne blott.
Denna drakoniska lag måste stoppas till varje pris.
SD liksom övriga riksdagspartier ropar efter fler drakoniska lagar!
Det slutar då folket reser sig och säger ifrån.
Resist Covid1984!
Make Orwell fiction again!
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