Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 63

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 63Читает Автор. https://youtu.be/FmCFXvVm2sU

Список вопросов.

00:00 — Вступление.

00:33 — Последний будет первым?

02:05 — Все силы Света (имеется в виду кто верит в Вас) максимально задействованы в Программе «ЮСМАЛОС»?

03:40 — Несмотря на то, что «и демоны строят храмы», насколько их «труды» значимы в сравнении с вредом, который они приносят? Не больше ли вреда от их «дел»?

05:39 — Неужто ничего нельзя изменить Самой Матери Мира? Неужели Вы не вправе Возпользоваться Своей Силой Воли и Коном Высшей Справедливости, — и уже сегодня Повернуть время вспять: дать равные права светлым и тёмным, чтобы пошёл разварот времени?

08:33 — Правда ли, как говарят астрологи, Украине, пережив достойно войну, очистившись духом (понятно, что речь идёт о личностях, готовых жить на полную осознанную самоотдачу), — предопределено быть центром всей Земли?

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Да Будет Свет!

Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2023 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-63

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj )).

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