Le pouvoir de la communauté - Faith Morgan - 2006

Ce documentaire montre comment Cuba a réagi à l'effondrement de l'Union Soviétique en 1990 et la réduction de 50% de son importation de pétrole. Durant trois voyages à Cuba, Morgan Faith a eu l'espoir que l'expérience Cubaine puisse servir à une réflexion à propos de comment survivre le pic du pétrole. À Cuba, l'effondrement de l'Union Soviétique a été suivi, par ce qu'ils appellent « la période spéciale ». Les temps étaient durs - le Cubain moyen a perdu 14 kg, et il y avait des pannes fréquentes d'électricité.

Mais ce que le documentaire révèle, c'est que les initiatives locales et nationales ainsi que les valeurs d’entraide et de coopération ont permis aux Cubains d'affronter cette crise de façon satisfaisante.

Ce documentaire montre également les développements de l’agriculture urbaine et des perma-cultures sur les toits de La Havane, la transition pour la ferme organique et la force motrice animale partout aux pays, et l’utilisation accrue des énergies renouvelables.