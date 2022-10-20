Safe And Effective? - Sûr et Efficace ?

13 octobre 2022 : https://odysee.com/@JeanneTraduction:a/Safe-And-Effective-finalisation:5

Jeanne traduction : https://odysee.com/@JeanneTraduction:a

Description d'origine :

Safe and Effective met en lumière les blessures et les deuils liés aux vaccins Covid-19, mais s'intéresse également aux défaillances systémiques qui semblent les avoir favorisées. C'est l'examen des principales analyses des essais pharmaceutiques, du rôle de la MHRA dans la réglementation de ces produits, le rôle des scientifiques comportementaux de SAGE dans l'influence des politiques et le rôle des médias et des grandes entreprises technologiques dans la suppression du débat libre et ouvert sur le sujet.

Source vers la vidéo sur Youtube : https://youtu.be/dIVZ5ssWB-o

Production du film : https://www.oraclefilms.com/safeandeffective

Si vous souhaitez voir plus de projets indépendants comme celui-ci se produire à l'avenir, ou si vous vous sentez enclin, vous pouvez nous faire un don ici : https://www.buymeacoffee.com/oraclefilms

Toute l'équipe TOP GUN (ci-dessous) œuvre pour un monde nouveau fait de vérité !

Merci Mika pour sa participation à la traduction.

Quantum Leap Traduction : https://odysee.com/@quantumleaptraduction:2

Motous : https://odysee.com/@laurent.scalet:b

Quadrillage Traduction : https://odysee.com/@QuadrillageTraduction:1

Le Déclencheur : https://odysee.com/@Q...uestions:6

Elo Traduction : https://odysee.com/@Elo:84

Jeanne Traduction : https://odysee.com/@JeanneTraduction:a





Akina : https://odysee.com/@AKINA:7





Et pour rappel :

Terrain Le Film – Documentaire Complet Partie 1 et 2 [VOSTFR]

https://www.brighteon.com/6f3b8912-5d6d-4a21-8efc-40de7bc3ddb5

