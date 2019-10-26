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Elán - Bulvárne krysy (Official Video)
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4 views • October 26, 2019
Videoklip z albumu “Najvyšší čas“ (out: 18 Oct 2019)
Copyright: Warner Music Gold
TEXT:
Bol som príliš dlho dobrý
nemajú ma preto radi
Perom ničia za pár drobných
obyčajní hnusní smradi
Píšu o mne že sa chvastám
že som drzý že mi šibe
Pravda o mne je však jasná
som tu kým neodídem
Ťažko sa ich zbavíš
Ľahko plodia bludy
Asi ich to baví
Nasierať ľudí
Čakajú že padnem
kedy budem na dne
Ja im k tomu presne
pošlem dobré piesne
Verím že raz Starý zákon
doženie ich v pravej chvíli
Nik z nich nevie kedy ako
ibaže by som sa mýlil
Uličky sú občas tmavé
Tiene majú slizské reči
Mám chuť biť sa keď som v práve
No skry sa mi sa mi prieči
//: Ťažko sa ich zbavíš
Ľahko plodia bludy
Asi ich to baví
Nasierať ľudí
Čakajú že padnem
kedy budem na dne
Ja im k tomu presne
pošlem dobré piesne ://
Copyright: Warner Music Gold
TEXT:
Bol som príliš dlho dobrý
nemajú ma preto radi
Perom ničia za pár drobných
obyčajní hnusní smradi
Píšu o mne že sa chvastám
že som drzý že mi šibe
Pravda o mne je však jasná
som tu kým neodídem
Ťažko sa ich zbavíš
Ľahko plodia bludy
Asi ich to baví
Nasierať ľudí
Čakajú že padnem
kedy budem na dne
Ja im k tomu presne
pošlem dobré piesne
Verím že raz Starý zákon
doženie ich v pravej chvíli
Nik z nich nevie kedy ako
ibaže by som sa mýlil
Uličky sú občas tmavé
Tiene majú slizské reči
Mám chuť biť sa keď som v práve
No skry sa mi sa mi prieči
//: Ťažko sa ich zbavíš
Ľahko plodia bludy
Asi ich to baví
Nasierať ľudí
Čakajú že padnem
kedy budem na dne
Ja im k tomu presne
pošlem dobré piesne ://
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