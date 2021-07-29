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Η ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
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702 views • July 29, 2021
Φαίνεται πως μέσα σε όλο αυτό το εντεινόμενο νταβαντούρι καταλήξαμε αυτό που κανονικά αποτελεί τη λύση να έχει αναχθεί στο μέγιστο πρόβλημα ενώ απορούμε ποιός ασχολείται ακόμα με το “πρόβλημα”. Δηλαδή, ενώ εν μέσω καύσωνα δεν υπάρχει μυρωδιά ιού γενικώς, αποτελεί όλο και μεγαλύτερο ζήτημα το πώς δεν θα μπορέσει να ξεφύγει κανείς από τη βελόνα. Οπότε, όπως είχαν προαναγγείλει, αρχίζουν να βγάζουν φεκ με εκβιασμούς και χρονοδιαγράμματα για τις πρώτες επαγγελματικές ομάδες που στόχευσαν.
Παράλληλα σε όλο τον κόσμο δεν φαίνεται ότι πάνε πίσω και θα δούμε πώς σε διάφορες χώρες ακολουθούνται παρόμοιες τακτικές διαχωρισμού, προνομίων, κοινωνιών δυο ταχυτήτων και βασικά απόλυτου απανθρωπισμού που από τη μια θα οδηγεί στο τρύπημα όσους δεν έχουν ακόμα “πεισθεί” αλλά και από την άλλη σε ένα γαϊτανάκι χωρίς τελειωμο με συνεχείς δόσεις και φίμωτρα για να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις νέες μεταλλάξεις και να μην εύρει αυτό για το οποίο δυο μέρες πριν του συμβεί, ο άδωνις χτύπαγε ξύλο.
Και την ώρα που ασκείται όλη αυτή η προσπάθεια από την πλευρά τους, μαθαίνουμε για όλο και πιο πολλές παρενέργειες και θανάτους που αυξάνονται σε βαθμό που είναι θέμα χρόνου να γίνει γνωστό στους πάντες. Και πραγματικά απορούμε πώς παράλληλα θα μπορούν να υποχρεώσουν τόσο πολύ κόσμο. Αλλά όπως και πάλι είδαμε, οι πόροι του αφεντικού είναι ανεξάντλητοι για να μπορεί να αφηγείται το απόλυτο ψεύδος και να εφαρμόζει την ανθρωποκτονία του μανιωδώς. Όχι στους πάντες όμως, καθώς, όχι μόνο πλέον η στάμνα έσπασε και η πλάνη που προκαλούσε φανερώθηκε απόλυτα, αλλά και ένας αέρας αισιοδοξίας φύσηξε ανάμεσα στους μαχητικούς ανθρώπους που είναι έτοιμοι να αναλάβουν ενσυνείδητη δράση.
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Quebecers can get a 3rd COVID vaccine ‘at their own risk’ to travel to a country that requires it https://globalnews.ca/news/8058856/quebec-third-covid-vaccine-travel/
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟ https://www.zougla.gr/apopseis/article/stamatiste-tis-an8ropo8isies-ston-minotavro
I made a decision that flipped my entire world upside down. Queencitydom https://www.instagram.com/p/CRbw8NEsOc6/
Dr_Simone_Melissa_Gold Ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία ως το 2020 δεν είχε δοθεί άδεια (προσωρινή ή μη) για οποιαδήποτε ένεση για οποιονδήποτε κορ@@οϊό. https://www.facebook.com/100003310394891/videos/3994988470621460/
Οι εμβολιασμένοι είναι πλέον ανάπηροι και το το 62% θα αναπτύξει σοβαρές καρδιακές και εγκεφαλικές βλάβες https://deltio11.blogspot.com/2021/07/62.html?m=1
COVID vaccine weekly: more vaccinated than unvaccinated Britons are now dying from the coronavirus https://theconversation.com/covid-vaccine-weekly-more-vaccinated-than-unvaccinated-britons-are-now-dying-from-the-coronavirus-164526
«ΒΟΜΒΑ»: ΗΠΑ - Το CDC Ανακαλεί την Άδεια Χρήσης Έκτακτης Ανάγκης (EUA) για το τεστ RT-PCR για την COVID-19 https://koukfamily.blogspot.com/2021/07/cdc-eua-rt-pcr-covid-19.html
Έρχεται και τρίτη και τέταρτη δόση εμβολίου στην Σουηδία - "Θα πρέπει οι δόσεις να χορηγούνται συχνα' https://ypervorioi.blogspot.com/2021/07/blog-post_12.html?m=1
26η δόση για να επιστρέψω στην κανονικότητα! https://www.facebook.com/photo/?fbid=872148140325649&;set=gm.4389747737759658
CDC to recommend masks for vaccinated people in some situations https://thehill.com/policy/healthcare/564996-cdc-to-recommend-masks-for-vaccinated-people-in-some-situations-report
“Απολύμανση” για Κοροϊδοϊό https://www.facebook.com/100013353545767/videos/539505493751399/
Βασίλης Παϊτέρης για κοροϊδοϊό https://www.facebook.com/100010392004719/videos/547734549750695/
Όλη η Αλήθεια για την Δικτατορία που ονειρεύονται, από τον εκπρόσωπο του Εμβολιαστικού Προγράμματος… https://www.facebook.com/DamianosTsagkas/posts/10224913933663114
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΑΚΟΥΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Υγειονομικοί https://diodotos-k-t.blogspot.com/2021/07/blog-post_23.html
Επίθεση σε αθώους ανθρώπους από αστυνομία https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1703646996502334&;id=100005711505601
2009: Ben Bernanke's greatest challenge https://youtu.be/QWJC__mz1Pc
Βαγγέλης Γκλιάτης - Ψηλά βρε Έλληνες βαστάτε το κεφάλι | Official Music Video (4K)
https://youtu.be/N0RR2g_Y51Y
Παράλληλα σε όλο τον κόσμο δεν φαίνεται ότι πάνε πίσω και θα δούμε πώς σε διάφορες χώρες ακολουθούνται παρόμοιες τακτικές διαχωρισμού, προνομίων, κοινωνιών δυο ταχυτήτων και βασικά απόλυτου απανθρωπισμού που από τη μια θα οδηγεί στο τρύπημα όσους δεν έχουν ακόμα “πεισθεί” αλλά και από την άλλη σε ένα γαϊτανάκι χωρίς τελειωμο με συνεχείς δόσεις και φίμωτρα για να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις νέες μεταλλάξεις και να μην εύρει αυτό για το οποίο δυο μέρες πριν του συμβεί, ο άδωνις χτύπαγε ξύλο.
Και την ώρα που ασκείται όλη αυτή η προσπάθεια από την πλευρά τους, μαθαίνουμε για όλο και πιο πολλές παρενέργειες και θανάτους που αυξάνονται σε βαθμό που είναι θέμα χρόνου να γίνει γνωστό στους πάντες. Και πραγματικά απορούμε πώς παράλληλα θα μπορούν να υποχρεώσουν τόσο πολύ κόσμο. Αλλά όπως και πάλι είδαμε, οι πόροι του αφεντικού είναι ανεξάντλητοι για να μπορεί να αφηγείται το απόλυτο ψεύδος και να εφαρμόζει την ανθρωποκτονία του μανιωδώς. Όχι στους πάντες όμως, καθώς, όχι μόνο πλέον η στάμνα έσπασε και η πλάνη που προκαλούσε φανερώθηκε απόλυτα, αλλά και ένας αέρας αισιοδοξίας φύσηξε ανάμεσα στους μαχητικούς ανθρώπους που είναι έτοιμοι να αναλάβουν ενσυνείδητη δράση.
Επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Γκρουπ στο Telegram: https://t.me/joinchat/TfYwsWAbj53KKzel
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokar
Προφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Odysee. com: https://odysee.com/@AngeloKar:6
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Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
Όλοι οι σύνδεσμοι δε χωρούν από κάτω και είναι εδώ: https://angelokarageorgos.gr/i-klimakoumeni-epivoli-enos-anipohoritou-egklimatos
Quebecers can get a 3rd COVID vaccine ‘at their own risk’ to travel to a country that requires it https://globalnews.ca/news/8058856/quebec-third-covid-vaccine-travel/
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟ https://www.zougla.gr/apopseis/article/stamatiste-tis-an8ropo8isies-ston-minotavro
I made a decision that flipped my entire world upside down. Queencitydom https://www.instagram.com/p/CRbw8NEsOc6/
Dr_Simone_Melissa_Gold Ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία ως το 2020 δεν είχε δοθεί άδεια (προσωρινή ή μη) για οποιαδήποτε ένεση για οποιονδήποτε κορ@@οϊό. https://www.facebook.com/100003310394891/videos/3994988470621460/
Οι εμβολιασμένοι είναι πλέον ανάπηροι και το το 62% θα αναπτύξει σοβαρές καρδιακές και εγκεφαλικές βλάβες https://deltio11.blogspot.com/2021/07/62.html?m=1
COVID vaccine weekly: more vaccinated than unvaccinated Britons are now dying from the coronavirus https://theconversation.com/covid-vaccine-weekly-more-vaccinated-than-unvaccinated-britons-are-now-dying-from-the-coronavirus-164526
«ΒΟΜΒΑ»: ΗΠΑ - Το CDC Ανακαλεί την Άδεια Χρήσης Έκτακτης Ανάγκης (EUA) για το τεστ RT-PCR για την COVID-19 https://koukfamily.blogspot.com/2021/07/cdc-eua-rt-pcr-covid-19.html
Έρχεται και τρίτη και τέταρτη δόση εμβολίου στην Σουηδία - "Θα πρέπει οι δόσεις να χορηγούνται συχνα' https://ypervorioi.blogspot.com/2021/07/blog-post_12.html?m=1
26η δόση για να επιστρέψω στην κανονικότητα! https://www.facebook.com/photo/?fbid=872148140325649&;set=gm.4389747737759658
CDC to recommend masks for vaccinated people in some situations https://thehill.com/policy/healthcare/564996-cdc-to-recommend-masks-for-vaccinated-people-in-some-situations-report
“Απολύμανση” για Κοροϊδοϊό https://www.facebook.com/100013353545767/videos/539505493751399/
Βασίλης Παϊτέρης για κοροϊδοϊό https://www.facebook.com/100010392004719/videos/547734549750695/
Όλη η Αλήθεια για την Δικτατορία που ονειρεύονται, από τον εκπρόσωπο του Εμβολιαστικού Προγράμματος… https://www.facebook.com/DamianosTsagkas/posts/10224913933663114
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΑΚΟΥΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Υγειονομικοί https://diodotos-k-t.blogspot.com/2021/07/blog-post_23.html
Επίθεση σε αθώους ανθρώπους από αστυνομία https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1703646996502334&;id=100005711505601
2009: Ben Bernanke's greatest challenge https://youtu.be/QWJC__mz1Pc
Βαγγέλης Γκλιάτης - Ψηλά βρε Έλληνες βαστάτε το κεφάλι | Official Music Video (4K)
https://youtu.be/N0RR2g_Y51Y
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