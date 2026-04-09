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WASHINGTON
SMOKE POT HUT HUT SMOKE POT HUT HUT SMOKE POT HUT HUT
EVERYBODY LOOSEN UP HUT HUT EVERYBODY LOOSEN UP HUT HUT
VERSE 1
LET'S ALL MEET IN WASHINGTON
TIME FOR LOVE TO RULE THE WORLD
NO MORE NEED FOR WASHINGTON
LOVE'S NOW RULING WASHINGTON
TOGETHER WE WILL KNEEL IN PRAYER
ASKING GOD TO RULE THE HEARTS
OF THOSE ENTRANCED BY SATAN'S STARE
LAUGHING AT HIS ANGEL SNARE
CHORUS:
FOLLOW YOUR HEART, IT'S GOD THAT LEADS YOU
OPEN YOUR HEART, LET GOD'S LOVE BE YOU
FOLLOW YOUR HEART, IT'S GOD THAT LEADS YOU
OPEN YOUR HEART, LET GOD'S LOVE BE YOU
LET ME MAKE MY POINT SO CLEAR
GOD'S LOVE NOW RULES THE COURTS OF FEAR
THE JUDGE HAS CALLED HIS JURY IN
PACK YOUR BAGS, WE'LL MEET LOVE THERE
WE'VE BEEN CALLED, LOVE'S JURY SENT
HIS SENTENCE LOVE FOR THOSE OF FEAR
FEAR'S ON TRIAL, THE JURY'S IN
KISSED AWAKE FROM SATAN'S GRIP
CHORUS
BREAK
ONCE GOD'S LOVE FILLS OUR HEARTS
WE CAN SEE HIM PLAYING PARTS
WHAT A PLAY TO THRILL OUR HEARTS
THE PLAY ENDS WITH WE ALL IN LOVE
WHAT A THRILL TO PLAY MY PART
THOTH NOW SENT TO INSTATE GOD'S LAW
JESUS SOLDIERS BY MY SIDE
ARMED WITH LOVE FROM GOD'S HEART…YEA!
CHORUS REPEAT OUT
VERSE 1
SEE YOU THERE