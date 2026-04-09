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WASHINGTON
HERMES THOTH 2
HERMES THOTH 2
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WASHINGTON

SMOKE POT HUT HUT SMOKE POT HUT HUT SMOKE POT HUT HUT

EVERYBODY LOOSEN UP HUT HUT EVERYBODY LOOSEN UP HUT HUT

VERSE 1

LET'S ALL MEET IN WASHINGTON

TIME FOR LOVE TO RULE THE WORLD

NO MORE NEED FOR WASHINGTON

LOVE'S NOW RULING WASHINGTON


TOGETHER WE WILL KNEEL IN PRAYER

ASKING GOD TO RULE THE HEARTS

OF THOSE ENTRANCED BY SATAN'S STARE

LAUGHING AT HIS ANGEL SNARE

CHORUS:

FOLLOW YOUR HEART, IT'S GOD THAT LEADS YOU

OPEN YOUR HEART, LET GOD'S LOVE BE YOU

FOLLOW YOUR HEART, IT'S GOD THAT LEADS YOU

OPEN YOUR HEART, LET GOD'S LOVE BE YOU


LET ME MAKE MY POINT SO CLEAR

GOD'S LOVE NOW RULES THE COURTS OF FEAR

THE JUDGE HAS CALLED HIS JURY IN

PACK YOUR BAGS, WE'LL MEET LOVE THERE


WE'VE BEEN CALLED, LOVE'S JURY SENT

HIS SENTENCE LOVE FOR THOSE OF FEAR

FEAR'S ON TRIAL, THE JURY'S IN

KISSED AWAKE FROM SATAN'S GRIP


CHORUS


BREAK


ONCE GOD'S LOVE FILLS OUR HEARTS

WE CAN SEE HIM PLAYING PARTS

WHAT A PLAY TO THRILL OUR HEARTS

THE PLAY ENDS WITH WE ALL IN LOVE


WHAT A THRILL TO PLAY MY PART

THOTH NOW SENT TO INSTATE GOD'S LAW

JESUS SOLDIERS BY MY SIDE

ARMED WITH LOVE FROM GOD'S HEART…YEA!


CHORUS REPEAT OUT

VERSE 1

SEE YOU THERE

Keywords
prophecyend of daysspiritual musicangel musicfrom the angels
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