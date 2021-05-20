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FolketsMedie: Tlf samtale Michael Kastis + TjekDet's Andreas Søndergaard Petersen [16.05.2021]
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10 views • May 20, 2021
'Emotionel' Masse Psykose (Frygt)
AFSLØRENDE PRIVATOPTAGELSE MED TJEKDET.
Denne video bør HELE Danmarks befolkning se, Den er åbenbart så stor en trussel mod den eksisterende fortælling, at den er slettet fra youtube indenfor den første time.
Tjekdet er et såkaldt uafhængig faktatjek-medie, som statsapparatet, Sundhedsstyrelsen og de større mainstreammedier benytter sig af som troværdig kilde.
Se og bedøm selv. DEL DEL DEL
Kilde:
16.05.2021 Jan Danmark -> Støt op om de åbne butikker - der ikke kræver vaccinepas!
https://www.facebook.com/groups/767714514099191/
https://www.facebook.com/groups/767714514099191/user/100051597413013/
Michael Kastis
https://www.facebook.com/profile.php?id=668142607
https://www.facebook.com/Folkets-medie-102330848413162/
Folkets medie - 453 subscribers
Joined Nov 11, 2020 - 7,242 views
https://www.youtube.com/channel/UC8UYB3bvZeHksjnsvBSSqAA/about
https://www.bitchute.com/channel/drgFghy5vGSc/ - 57 subscribers
https://dk.linkedin.com/in/michael-kastis-84290950
16. jan. 2021
https://nordjyske.dk/nyheder/reportage/dem-der-foeler-at-de-er-i-risikozonen-maa-blive-hjemme-eller-tage-mundbind-paa-min-frihed-stopper-ikke-hvor-din-frygt-starter/
https://www.bitchute.com/video/b82JNBlW2vA0/
https://odysee.com/@folketsmedie:b/Kastis-TjekDet
https://forfatningspartiet.dk/
FolketsMedie
20 subscribers
https://www.bitchute.com/video/b82JNBlW2vA0/
AFSLØRENDE PRIVATOPTAGELSE MED TJEKDET.
Denne video bør HELE Danmarks befolkning se, Den er åbenbart så stor en trussel mod den eksisterende fortælling, at den er slettet fra youtube indenfor den første time.
Tjekdet er et såkaldt uafhængig faktatjek-medie, som statsapparatet, Sundhedsstyrelsen og de større mainstreammedier benytter sig af som troværdig kilde.
Se og bedøm selv. DEL DEL DEL
Kilde:
16.05.2021 Jan Danmark -> Støt op om de åbne butikker - der ikke kræver vaccinepas!
https://www.facebook.com/groups/767714514099191/
https://www.facebook.com/groups/767714514099191/user/100051597413013/
Michael Kastis
https://www.facebook.com/profile.php?id=668142607
https://www.facebook.com/Folkets-medie-102330848413162/
Folkets medie - 453 subscribers
Joined Nov 11, 2020 - 7,242 views
https://www.youtube.com/channel/UC8UYB3bvZeHksjnsvBSSqAA/about
https://www.bitchute.com/channel/drgFghy5vGSc/ - 57 subscribers
https://dk.linkedin.com/in/michael-kastis-84290950
16. jan. 2021
https://nordjyske.dk/nyheder/reportage/dem-der-foeler-at-de-er-i-risikozonen-maa-blive-hjemme-eller-tage-mundbind-paa-min-frihed-stopper-ikke-hvor-din-frygt-starter/
https://www.bitchute.com/video/b82JNBlW2vA0/
https://odysee.com/@folketsmedie:b/Kastis-TjekDet
https://forfatningspartiet.dk/
FolketsMedie
20 subscribers
https://www.bitchute.com/video/b82JNBlW2vA0/
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