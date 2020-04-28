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prof. dr hab. Halina Abramczyk w TVP info o szkodliwości sieci 5G
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2 views • April 28, 2020
Gościem w studiu TVP Info była profesor Halina Abramczyk. Opowiadała o leczeniu nowotworów i w pewnym momencie (dokładnie od 1:00:35) rozpoczął się wątek szkodliwości sieci 5G.
prof. dr hab. Halina ABRAMCZYK
Profesor zwyczajny, kieruje Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej na Wydziale Chemicznym, Politechniki Łódzkiej. Prowadzi badania nad wdrożeniem nowoczesnej techniki diagnostycznej do wykrywania wczesnych zmian nowotworowych metodą światła rozproszonego Ramana i obrazowania Ramana oraz monitorowania zmian nowotworowych in vivo w czasie realnym operacji. W Instytucie Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej stworzyła laboratorium naukowe odpowiadające najwyższym standardom światowym – Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej (LLSM). Jest członkiem wielu komitetów naukowych międzynarodowych stowarzyszeń oraz komitetów redakcyjnych naukowych czasopism międzynarodowych: CLEO Europe-EQEC, European Conference on Spectroscopy of Biological Molecules, POLFEL (Polish Free Electron Laser), Marie Curie Excellence Chair Summer School, European Congress on Molecular Spectroscopy, European Molecular Liquids Group Annual Meeting, Euresco, członek komitetu redakcyjnego: Journal of Molecular Liquids, członek zarządu European Molecular Liquids Group (1992-2015). Jest przewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta.
W 2016 roku została powołana do Rady Kongresu Nauki (https://nkn.gov.pl/rada-programowa/).
Staże: Wiele lat spędziła za granicą pracując w Zentrum fur Interdisziplinare Forschung, w Universität Bielefeld w Niemczech, w Consejo Superior de Investigaciones Cientificas w Madrycie, w Martin Luther Universität w Halle, Niemcy, w University of Arizona w Stanach Zjednoczonych. W latach 2002-2003 otrzymała od rządu amerykańskiego prestiżowe stypendium Fulbrighta, zaś w latach 2007-2010 mieszkała w Berlinie kierując Katedrą Marie Curie w Max Born Institute. Niemieckie gazety okrzyknęły ją Marią Curie od Laserów („Marie Curie der Laserforshung”). W latach 2009-2010 mieszkała w Kenii i pracowała w University of Nairobi.
Pełen materiał: https://www.tvp.info/41501183/19032019-0629?fbclid=IwAR2XQKSuTHi0bRqE6lMJcJM3vYeevmNEi46FFsHTqUay4yEDM8f3l_bXZQU
prof. dr hab. Halina ABRAMCZYK
Profesor zwyczajny, kieruje Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej na Wydziale Chemicznym, Politechniki Łódzkiej. Prowadzi badania nad wdrożeniem nowoczesnej techniki diagnostycznej do wykrywania wczesnych zmian nowotworowych metodą światła rozproszonego Ramana i obrazowania Ramana oraz monitorowania zmian nowotworowych in vivo w czasie realnym operacji. W Instytucie Techniki Radiacyjnej Politechniki Łódzkiej stworzyła laboratorium naukowe odpowiadające najwyższym standardom światowym – Laboratorium Laserowej Spektroskopii Molekularnej (LLSM). Jest członkiem wielu komitetów naukowych międzynarodowych stowarzyszeń oraz komitetów redakcyjnych naukowych czasopism międzynarodowych: CLEO Europe-EQEC, European Conference on Spectroscopy of Biological Molecules, POLFEL (Polish Free Electron Laser), Marie Curie Excellence Chair Summer School, European Congress on Molecular Spectroscopy, European Molecular Liquids Group Annual Meeting, Euresco, członek komitetu redakcyjnego: Journal of Molecular Liquids, członek zarządu European Molecular Liquids Group (1992-2015). Jest przewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta.
W 2016 roku została powołana do Rady Kongresu Nauki (https://nkn.gov.pl/rada-programowa/).
Staże: Wiele lat spędziła za granicą pracując w Zentrum fur Interdisziplinare Forschung, w Universität Bielefeld w Niemczech, w Consejo Superior de Investigaciones Cientificas w Madrycie, w Martin Luther Universität w Halle, Niemcy, w University of Arizona w Stanach Zjednoczonych. W latach 2002-2003 otrzymała od rządu amerykańskiego prestiżowe stypendium Fulbrighta, zaś w latach 2007-2010 mieszkała w Berlinie kierując Katedrą Marie Curie w Max Born Institute. Niemieckie gazety okrzyknęły ją Marią Curie od Laserów („Marie Curie der Laserforshung”). W latach 2009-2010 mieszkała w Kenii i pracowała w University of Nairobi.
Pełen materiał: https://www.tvp.info/41501183/19032019-0629?fbclid=IwAR2XQKSuTHi0bRqE6lMJcJM3vYeevmNEi46FFsHTqUay4yEDM8f3l_bXZQU
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