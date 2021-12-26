Video de capacitación 3B: Tratamiento de Enfermedades Agudas y Crónicas con MMS1.

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En el video de capacitación 3B de la Universidad TUA (The Universal Antidote), usted aprenderá sobre el Protocolo 1000 y 1000+.

Estos son los protocolos básicos del libro de Jim Humble titulado "MMS Health Recovery Guide Book".

Hojas de cálculo útiles mencionadas por Brian:



Este es el video # 3B de la serie de 8 partes.



Introducción

Video 1:

Video 2:

Video 3A:

Video 3B:

4-Tratamiento de enfermedades agudas y crónicas con CDS

5-Cómo hacer la solución de activador de ácido

6-Cómo hacer la solución de clorito de sodio

7-Preguntas frecuentes de resumen y revisión de recursos



Únete al canal TUA Telegram: https://t.me/theuniversalantidote Video de capacitación 3B: Tratamiento de Enfermedades Agudas y Crónicas con MMS1.En el video de capacitación 3B de la Universidad TUA (The Universal Antidote), usted aprenderá sobre el Protocolo 1000 y 1000+.Estos son los protocolos básicos del libro de Jim Humble titulado "MMS Health Recovery Guide Book".Hojas de cálculo útiles mencionadas por Brian: https://bit.ly/CLO2-DIY-Spreadsheets (descarga directa: https://t.me/mms_health_videos/542)Este es el video # 3B de la serie de 8 partes.Introducción https://bit.ly/tua-intro Video 1: https://bit.ly/video-1-MMS-History-and-Demo Video 2: https://bit.ly/CDS-history-and-demo Video 3A: https://bit.ly/Video-3A-MMS1-Starting-Procedure Video 3B: https://bit.ly/Video-3B-Treat-Disease-with-MMS1 4-Tratamiento de enfermedades agudas y crónicas con CDS5-Cómo hacer la solución de activador de ácido6-Cómo hacer la solución de clorito de sodio7-Preguntas frecuentes de resumen y revisión de recursosÚnete al canal TUA Telegram: https://t.me/theuniversalantidote Keywords mmshumbledioxido de cloroprotocolosantidoto universaltua

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