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Άι στον Δία, και πάρα πέρα Ελάνιοι!
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60 views • September 12, 2020
Άι στον Δία, Ελλάνιοι και πάρα πέρα!
ΕΦΘΑΣΕ Ο ΚΟΜΠΟΣ ΣΤΟ ΧΤΕΝΙ...αντί να μετανιώσουν για την αποστασία τους και να επιστρέψουν εις τον Χριστόν, ΠΑΝΕ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑ!!!
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ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΠΑΤΗΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗ...
ΕΦΘΑΣΕ Ο ΚΟΜΠΟΣ ΣΤΟ ΧΤΕΝΙ...αντί να μετανιώσουν για την αποστασία τους και να επιστρέψουν εις τον Χριστόν, ΠΑΝΕ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑ!!!
Όσοι συμμετάσχετε σε επικλήσεις του διαβόλου υπό την μορφή διαφόρων Θεοτήτων 'οπως σας τον σερβίρουν
ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΠΑΤΗΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΚΠΟΜΠΗ...
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