Walter Veith - Los Mensajes de los Tres Ángeles - Parte 5

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¿A quién reconocemos como nuestro Mesías?
¿La justicia de quién estamos dispuestos a recibir en nuestras vidas?
¿De quién son los méritos que nos preparan para un futuro prometedor?
¿Cómo podemos obtener el perdón?
Dos poderes completamente opuestos nos preparan una propuesta:
¿cuál elegiremos?
La oferta ha sido hecha:
Sal de ella, pueblo mío, ¿estás listo para seguir esta voz?
¿Qué criterios determinan la verdadera iglesia de Dios, dirigida por Él?
Aquí está la paciencia de los santos: ¡Dios te está llamando!
Ahora es el momento de tomar una decisión.