© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Le vaccin covid en Suisse ? NON MERCI !!! - Chloé F.
Follow
0
Download MP3
Share
Report
17 views • August 08, 2020
7 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=lTq08CDUvDI
Chloé F. : https://www.youtube.com/channel/UCYgeUtQwry3VGNinJ0zu6mQ
Situation en Suisse au 7.08.20 :
1710 morts / 289 dans le canton de Genève / 0 à Obwald et 0 en Appenzell Rhodes intérieur.
https://covid-19-schweiz.bagapps.ch/fr-1.html
1er semestre 2020 : 32 244 morts.
C'est MOINS de morts durant le 1er semestre en 2020 que les 8 années précédentes.
http://ace024.com/2020/07/01/statistiques-suisse-covid-19/
La nouvelle du jour :
"Moderna livrera 4,5 millions de doses d’un vaccin contre le Covid-19 à la Confédération.
2,25 millions de personnes pourront ainsi être traitées".
https://www.20min.ch/fr/story/la-suisse-a-commande-4-5-millions-de-vaccins-a-moderna-347815617188
Principaux candidats au vaccins (financés par la FBMG) :
- AstraZeneca (à ADN) double le nombre de doses prévues pour passer de 400 millions à 2 milliards, grâce au financement de BMG de 750 millions. France, Allemagne, Italie et Pays-Bas sont les destinataire de ses vaccins.
https://www.businessinsider.fr/us/bill-gates-backing-boosts-2-billion-doses-astrazeneca-coronavirus-vaccine-2020-6
- Moderna (à ARN messager, briguée par les USA pour 300 millions de doses d'ici janvier 2021) fait fabriquer ses vaccins par Lonza (qui a 2 sites en Suisse, siège social à Bâle, ses actionnaires : BlackRock, Fidelity, Vangard, JP Morgan, ...
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Lonza
https://www.bilan.ch/entreprises/coronavirus-un-vaccin-sera-teste-sur-30-000-volontaires-a-partir-de-juillet
- Inovio et ses vaccins à ARN se préparent aussi. En partenariat avec AstraZeneca pour un vaccin contre le HPV 16 et 18 (2015).
https://www.inovio.com/about-inovio/partnerships/biopharma/
https://www.inovio.com/our-focus-serving-patients/covid-19/
Lois et ordonnances en Suisse :
- Loi sur les épidémies (LEp), voir art. 6 : https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20071012/index.html
- Projet de loi COVID19, voir art. 2 : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61797.pdf
- Rapport explicatif de la loi covid19 (voir art. 2) : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61788.pdf
- Ordonnance masques dans les transports publics :
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html%23-834045337
Référendum STOP application de traçage SwissCovid :
en français : gerardscheller.ch/FeuilleReferendumSwissCovidFR_defin.pdf
en allemand : gerardscheller.ch/FeuilleReferendumSwissCovidDE_defin.pdf
en italien : gerardscheller.ch/FeuilleReferendumSwissCovidIT_defin.pdf
300 millions CHF pour "lutter contre le coronavirus" : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/communiques-conseil-federal.msg-id-79204.html
Plan mondial pour les vaccins de L'OMS 2011-2020 : https://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/DoV_GVAP_2012_2020/fr/
Plan UE de vaccination 2018-2022 : https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_fr
Lettre ouverte du 21 juin de Denis Rancourt à L'OMS : https://lesakerfrancophone.fr/re-loms-conseille-lutilisation-de-masques-dans-la-population-generale-pour-prevenir-la-transmission-de-covid-19
Simonetta Sommaruga annonce le 4.06 la contribution de la Suisse de 30 millions dans l'alliance Gavi, 75 millions pour la lutte contre le covid19 et son soutien indéfectible à l'OMS, ainsi qu'au CEPI.
https://youtube.com/watch?v=YqioKNh3NLc
Interview de Alain Berset du 14.07 :
A. Berset : "La phase qui nous attend ne peut être que plus difficile que ce que nous vivons maintenant... jusqu'à l'apparition d'un vaccin ou d'un traitement qui soit efficace." "Et à ce moment-là, on aura besoin vraiment d'avoir un engagement complet des cantons dans le traçage des contacts." "C'est très important que les cantons utilisent cette marge de manoeuvre et ce temps un plus calme pendant l'été pour vraiment développer leur équipe de traçage et qu'on le fasse de manière systématique parce que c'est la meilleure arme que l'on a [pour maîtriser la situation sans devoir tout refermer." "On a le temps pendant l'été pour garantir un traçage qui ne s'arrête jamais.... [jusqu'au moment où on aura un vaccin ou un traitement efficace"]
https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/alain-berset-parmi-les-invites-dhonneur-de-la-france-pour-le-defile-du-14-juillet-son-interview?id=11454353
- Accord Suisse + GAVI (2009) : https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20091983/index.html
- Accord DFI + DFAE + Fond. BMG (2014) :
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/archive/un-nouveau-partenariat-destine-a-ameliorer-l-acces-aux-soins-de-.html
- Conventions de financement Swissmedic + OMS + Fond. BMG + DDC (2015) : https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/notre-profil/collaboration-internationale/collaboration-multilaterale-dans-le-cadre-d-organisations---d-in/bill-and-melinda-gates-foundation.html
Chloé F. : https://www.youtube.com/channel/UCYgeUtQwry3VGNinJ0zu6mQ
Situation en Suisse au 7.08.20 :
1710 morts / 289 dans le canton de Genève / 0 à Obwald et 0 en Appenzell Rhodes intérieur.
https://covid-19-schweiz.bagapps.ch/fr-1.html
1er semestre 2020 : 32 244 morts.
C'est MOINS de morts durant le 1er semestre en 2020 que les 8 années précédentes.
http://ace024.com/2020/07/01/statistiques-suisse-covid-19/
La nouvelle du jour :
"Moderna livrera 4,5 millions de doses d’un vaccin contre le Covid-19 à la Confédération.
2,25 millions de personnes pourront ainsi être traitées".
https://www.20min.ch/fr/story/la-suisse-a-commande-4-5-millions-de-vaccins-a-moderna-347815617188
Principaux candidats au vaccins (financés par la FBMG) :
- AstraZeneca (à ADN) double le nombre de doses prévues pour passer de 400 millions à 2 milliards, grâce au financement de BMG de 750 millions. France, Allemagne, Italie et Pays-Bas sont les destinataire de ses vaccins.
https://www.businessinsider.fr/us/bill-gates-backing-boosts-2-billion-doses-astrazeneca-coronavirus-vaccine-2020-6
- Moderna (à ARN messager, briguée par les USA pour 300 millions de doses d'ici janvier 2021) fait fabriquer ses vaccins par Lonza (qui a 2 sites en Suisse, siège social à Bâle, ses actionnaires : BlackRock, Fidelity, Vangard, JP Morgan, ...
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Lonza
https://www.bilan.ch/entreprises/coronavirus-un-vaccin-sera-teste-sur-30-000-volontaires-a-partir-de-juillet
- Inovio et ses vaccins à ARN se préparent aussi. En partenariat avec AstraZeneca pour un vaccin contre le HPV 16 et 18 (2015).
https://www.inovio.com/about-inovio/partnerships/biopharma/
https://www.inovio.com/our-focus-serving-patients/covid-19/
Lois et ordonnances en Suisse :
- Loi sur les épidémies (LEp), voir art. 6 : https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20071012/index.html
- Projet de loi COVID19, voir art. 2 : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61797.pdf
- Rapport explicatif de la loi covid19 (voir art. 2) : https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61788.pdf
- Ordonnance masques dans les transports publics :
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html%23-834045337
Référendum STOP application de traçage SwissCovid :
en français : gerardscheller.ch/FeuilleReferendumSwissCovidFR_defin.pdf
en allemand : gerardscheller.ch/FeuilleReferendumSwissCovidDE_defin.pdf
en italien : gerardscheller.ch/FeuilleReferendumSwissCovidIT_defin.pdf
300 millions CHF pour "lutter contre le coronavirus" : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/communiques-conseil-federal.msg-id-79204.html
Plan mondial pour les vaccins de L'OMS 2011-2020 : https://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/DoV_GVAP_2012_2020/fr/
Plan UE de vaccination 2018-2022 : https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_fr
Lettre ouverte du 21 juin de Denis Rancourt à L'OMS : https://lesakerfrancophone.fr/re-loms-conseille-lutilisation-de-masques-dans-la-population-generale-pour-prevenir-la-transmission-de-covid-19
Simonetta Sommaruga annonce le 4.06 la contribution de la Suisse de 30 millions dans l'alliance Gavi, 75 millions pour la lutte contre le covid19 et son soutien indéfectible à l'OMS, ainsi qu'au CEPI.
https://youtube.com/watch?v=YqioKNh3NLc
Interview de Alain Berset du 14.07 :
A. Berset : "La phase qui nous attend ne peut être que plus difficile que ce que nous vivons maintenant... jusqu'à l'apparition d'un vaccin ou d'un traitement qui soit efficace." "Et à ce moment-là, on aura besoin vraiment d'avoir un engagement complet des cantons dans le traçage des contacts." "C'est très important que les cantons utilisent cette marge de manoeuvre et ce temps un plus calme pendant l'été pour vraiment développer leur équipe de traçage et qu'on le fasse de manière systématique parce que c'est la meilleure arme que l'on a [pour maîtriser la situation sans devoir tout refermer." "On a le temps pendant l'été pour garantir un traçage qui ne s'arrête jamais.... [jusqu'au moment où on aura un vaccin ou un traitement efficace"]
https://www.rts.ch/play/radio/forum/audio/alain-berset-parmi-les-invites-dhonneur-de-la-france-pour-le-defile-du-14-juillet-son-interview?id=11454353
- Accord Suisse + GAVI (2009) : https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20091983/index.html
- Accord DFI + DFAE + Fond. BMG (2014) :
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/news/mitteilungen/archive/un-nouveau-partenariat-destine-a-ameliorer-l-acces-aux-soins-de-.html
- Conventions de financement Swissmedic + OMS + Fond. BMG + DDC (2015) : https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/notre-profil/collaboration-internationale/collaboration-multilaterale-dans-le-cadre-d-organisations---d-in/bill-and-melinda-gates-foundation.html
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.