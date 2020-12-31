De la conscience à l'éveil - Au delà du Moi pour trouver la liberté - Eric Remacle

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6 views • December 31, 2020



Eric Remacle :



Et si nous utilisions comme une opportunité le chaos ambient pour contacter un espace intérieur de calme, de paix et de joie sans raisons ? Si nous ne pouvons aller à l'extérieur (confinement), allons à l'intérieur !

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Eric Remacle est diplômé en psychologie appliquée, hypnothérapeute, auteur de livres et de pédagogies axés sur la maîtrise du stress et l’atteinte du bonheur intérieur.

Il transmet des clés issus de ses 30 ans d'expérience en thérapie, formation, hypnose, méditation afin de vivre une vie libérée et lumineuse !

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Faites partie de ma liste privée et recevez une lettre par semaine en vous inscrivant sur :

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Quelle légitimité a-il ? : il est diplômé en psychologie appliquée (ULB), Hypnose, PTR (Psychothérapie des Traumas Réassociative), PNL, Thérapie Brève, CR (Changement Rapide) et spécialiste du coaching de vie depuis 27 ans.

Pour une consultation :

Skype : mon pseudo est Forhumans

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Découvrez ses programmes en ligne :

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Découvrez ses livres "Le Bonheur ou le Stress, la décision de chaque instant" (Recevez gratuitement les deux premiers chapitres en vous abonnant au site) et "Aimer ou Juger, la décision de chaque instant" paru aux éditons Dangles 29 nov. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=lcdYXn3Zeh8 Eric Remacle : https://www.youtube.com/channel/UCj247YvbZkCxfkQJfjSC0xg Et si nous utilisions comme une opportunité le chaos ambient pour contacter un espace intérieur de calme, de paix et de joie sans raisons ? Si nous ne pouvons aller à l'extérieur (confinement), allons à l'intérieur !--------Eric Remacle est diplômé en psychologie appliquée, hypnothérapeute, auteur de livres et de pédagogies axés sur la maîtrise du stress et l’atteinte du bonheur intérieur.Il transmet des clés issus de ses 30 ans d'expérience en thérapie, formation, hypnose, méditation afin de vivre une vie libérée et lumineuse !-----------------------------------Faites partie de ma liste privée et recevez une lettre par semaine en vous inscrivant sur : https://www.ericremacle.net ---------------------------------------Quelle légitimité a-il ? : il est diplômé en psychologie appliquée (ULB), Hypnose, PTR (Psychothérapie des Traumas Réassociative), PNL, Thérapie Brève, CR (Changement Rapide) et spécialiste du coaching de vie depuis 27 ans.Pour une consultation : https://www.ericremacle.net/accompagnement-2/ Skype : mon pseudo est Forhumans----------------------------------------Découvrez ses programmes en ligne : https://formations.ericremacle.net --------------------------------------Découvrez ses livres "Le Bonheur ou le Stress, la décision de chaque instant" (Recevez gratuitement les deux premiers chapitres en vous abonnant au site) et "Aimer ou Juger, la décision de chaque instant" paru aux éditons Dangles Keywords consciencedisciplineeveilspiritualitequietudecentrageetude

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