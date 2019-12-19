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Janucá, día en que se colocaron los cimientos de la casa del Señor
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21 views • December 19, 2019
En este video grabado en vivo el día 18 de Diciembre de 2019 para la Yeshivat Shuvu Español analizamos los profetas Hageo, Zacarías, Daniel, y Esdras ubicando los sucesos ocurridos despues de la destrucción del segundo templo y el post exilio. El decreto de Ciro, los personajes Zorobabel, Yeshua (traducido como Jesua en las Biblias modernas), los Reyes de turno tanto de Babilonia, como de Persia y finalmente las fechas y duración para la reconstrucción. Quedamos a la espera del pronto decreto de Ciro! Que así sea. Feliz fiesta de Janucá. JAG JANUCA SAMEAJ!!
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