Janucá, día en que se colocaron los cimientos de la casa del Señor

En este video grabado en vivo el día 18 de Diciembre de 2019 para la Yeshivat Shuvu Español analizamos los profetas Hageo, Zacarías, Daniel, y Esdras ubicando los sucesos ocurridos despues de la destrucción del segundo templo y el post exilio. El decreto de Ciro, los personajes Zorobabel, Yeshua (traducido como Jesua en las Biblias modernas), los Reyes de turno tanto de Babilonia, como de Persia y finalmente las fechas y duración para la reconstrucción. Quedamos a la espera del pronto decreto de Ciro! Que así sea. Feliz fiesta de Janucá. JAG JANUCA SAMEAJ!!