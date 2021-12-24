Заказная т.наз. «Проверка фактов» от фармакомпаний, или массовое продвижение лжи...

Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».

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"Заказная т.наз. «Проверка фактов» (англ. fact checking) от фармакомпаний, или массовое продвижение лжи..." Встречали ли вы это множество сайтов, выдвигаемых поиском (Google и др. глобалистскими ресурсами) НА ПЕРВЫЕ МЕСТА в результатах? Это чтобы люди, большинство читали их материалы, вроде того, что мол «...Вот мы проверили эту информацию и выяснили, что это не соответствует действительности, фейк, ... и т.д. иногда довольно правдоподобные утверждения». Но чаще эта редкая лапша, рассчитанная на совсем тупых и не умеющих мыслить самостоятельно. А также на гордецов, считающих, после ознакомления с искусно состряпанными текстами, что «Вот они это прочитали и разобрались... не то что другие». Гордыню не зря называют смертным грехом — приводит к гибели.

Описание видео в rumble.com — «...Как часто в последнее время вам доводилось видеть в Facebook уведомления о независимой проверке фактов тех или иных публикаций? Полагаю каждый раз когда вы сталкивались с публикациями противоречащими официальную повестку СМИ. А как часто задумывались о том действительно ли эти «гуру» фактов независимы? Посмотрите данный ролик и все станет на свои места».

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Из «Поражающие факторы вакцинации» — https://teletype.in/@svetoslav/Porazhayuschie-faktory-vakcinacii «Одним из основных поражающих факторов является состав и действие на человеческий организм применяемых инъекционных жидкостей, для обмана именуемых «в.-кцинами». Такие жижи усиленно рекламируются, а их разоблачению противостоит целая организованная система цензуры, дезинформации и также усиленного насаждения в обществе мнения, что правдивые разоблачения опасных ядцин «являются будто фейками». Существует множество сайтов (которые в поисковых результатах интернета выдвигаются на первое место, чтобы все читали только дезинформацию), — которые как бы «разъясняют о полезности прививок», услужливо предлагают пытающимся разобраться, с виду в правдоподобной информации. А правдивая информация скрывается. Так что неудивительно, что очень многие попадаются в такую информационную ловушку и становятся сторонниками смертельной лохцинации, … пока не примут ядцину. Столкнувшись с жестокими реалиями «побочных последствий», смертей, инвалидностей, обречённости на мучительное умирание в ближайшие год-два, но ошибку уже, оказывается, изправить невозможно. Поэтому, лучше ознакомиться заранее с тем, что на самом деле представляет собой такая современная пр.-вивка! А такая информация действительно впечатляет». Также см. «Защита от приближающейся мировой принудительной вакцинации-чипизации» — https://teletype.in/@svetoslav/Zaschita-ot-vakcinacii-chipizacii



