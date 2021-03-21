© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Commentaires de lecture | Le sale Boche raconté aux braves gens, de Benton L Bradberry. Partie 1/1
Follow
0
Share
Report
14 views • March 21, 2021
« Une perle que ce livre. Vous étiez dans le noir et vous avanciez à tâtons ? Ce livre enclenche l'interrupteur.
Benton L. Bradberry est un amoureux de l'Allemagne et de sa culture, il ne goûta guère les divers mensonges historiques au sujet de ce pays. Il décidé de rectifier le tir.
Il revient sur les relations entre l'Allemagne donc et les juifs. En Occident d'abord puis en Orient.
Il relate ensuite la montée d’Hitler au pouvoir et la fameuse déclaration de guerre des Judéens à l'Allemagne, avec ses conséquences délétères
Enfin, nous évoquerons les génocides et nous nous questionnerons. » (Le livre est une arme)
Source de la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=uMdqXBqVloI&;t=16s
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
Mon Linktree
https://linktr.ee/margueriterothe
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
https://lbry.tv/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
Benton L. Bradberry est un amoureux de l'Allemagne et de sa culture, il ne goûta guère les divers mensonges historiques au sujet de ce pays. Il décidé de rectifier le tir.
Il revient sur les relations entre l'Allemagne donc et les juifs. En Occident d'abord puis en Orient.
Il relate ensuite la montée d’Hitler au pouvoir et la fameuse déclaration de guerre des Judéens à l'Allemagne, avec ses conséquences délétères
Enfin, nous évoquerons les génocides et nous nous questionnerons. » (Le livre est une arme)
Source de la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=uMdqXBqVloI&;t=16s
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
Mon Linktree
https://linktr.ee/margueriterothe
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
https://lbry.tv/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.