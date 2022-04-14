© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ENIGMA i Iza Zastora - Knjiga koju morate pogledati
Follow
0
Share
Report
11 views • April 14, 2022
Svaki slide je oko 10-tak sekundi pa pauzirajte tijekom gledanja ili
pogledajte u boljoj rezoluciji na linkovima dolje u pdf-u:
https://www.dropbox.com/s/es5knatn4vy6aur/ENIGMA%20i%20Iza%20Zastora.pdf?dl=0
https://mega.nz/file/HM5hWZbA#BkpEh0gsKRpNvBQHywo5AzmD9UgZwBcF97-TFaMu6ac
https://jmp.sh/SL8SwEt
Svako toliko ova pdf knjiga će biti osvježena novom verzijom s ispravkama, dodacima, ovisno o rasploživom vremenu tako da će s vremenom sadržavati i više stvari nego u videu. Zadnji upload je od 17.4.2022. PDF Knjigu slobodno možete isprintati, podijeliti mailom ili na drugi način potpuno besplatno. Besplatno dobiveno, besplatno proslijedite.
Ova knjiga je kompilacija prethodnih uz nekih 200 novih stranica još neobjavljenih pa počnite čitati od početka. Ono što nećete naći nigdje drugdje. Što vam mediji, vlast i crkva neće nikada obznaniti kako je sve što se događa dio većega plana i nije proizvod slučajnosti kako nam se to prikazuje u medijima. Što se zbilja dešava iza ovih neobičnih događanja u Svijetu koji kao da vodi kaosu. Namijenjena je svima i onima koji vjeruju i onima koji ne vjeruju. Onima koji vjeruju će biti naravno nešto lakše, a oni koji ne vjeruju ako zbilja zapnu u čitanju počet će propitivati sve što su dosad znali.
1 Korinćanima 3:18 Nitko neka se ne vara! Ako tko među vama misli, da je mudar na ovome svijetu, neka bude lud, da hude mudar! 19 Jer je mudrost ovoga svijeta ludost pred Bogom; jer je pisano: "On hvata mudre u njihovu
lukavstvu." 20 opet: "Gospodin zna misli mudrih, da su ništave."
Matej 18:2 Tada on dozva dijete, postavi ga među njih 3 I reče "Zaista, kažem
vam: "Ako se ne obratite i ne budete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko.
Mir Božji sa svima vama!
pogledajte u boljoj rezoluciji na linkovima dolje u pdf-u:
https://www.dropbox.com/s/es5knatn4vy6aur/ENIGMA%20i%20Iza%20Zastora.pdf?dl=0
https://mega.nz/file/HM5hWZbA#BkpEh0gsKRpNvBQHywo5AzmD9UgZwBcF97-TFaMu6ac
https://jmp.sh/SL8SwEt
Svako toliko ova pdf knjiga će biti osvježena novom verzijom s ispravkama, dodacima, ovisno o rasploživom vremenu tako da će s vremenom sadržavati i više stvari nego u videu. Zadnji upload je od 17.4.2022. PDF Knjigu slobodno možete isprintati, podijeliti mailom ili na drugi način potpuno besplatno. Besplatno dobiveno, besplatno proslijedite.
Ova knjiga je kompilacija prethodnih uz nekih 200 novih stranica još neobjavljenih pa počnite čitati od početka. Ono što nećete naći nigdje drugdje. Što vam mediji, vlast i crkva neće nikada obznaniti kako je sve što se događa dio većega plana i nije proizvod slučajnosti kako nam se to prikazuje u medijima. Što se zbilja dešava iza ovih neobičnih događanja u Svijetu koji kao da vodi kaosu. Namijenjena je svima i onima koji vjeruju i onima koji ne vjeruju. Onima koji vjeruju će biti naravno nešto lakše, a oni koji ne vjeruju ako zbilja zapnu u čitanju počet će propitivati sve što su dosad znali.
1 Korinćanima 3:18 Nitko neka se ne vara! Ako tko među vama misli, da je mudar na ovome svijetu, neka bude lud, da hude mudar! 19 Jer je mudrost ovoga svijeta ludost pred Bogom; jer je pisano: "On hvata mudre u njihovu
lukavstvu." 20 opet: "Gospodin zna misli mudrih, da su ništave."
Matej 18:2 Tada on dozva dijete, postavi ga među njih 3 I reče "Zaista, kažem
vam: "Ako se ne obratite i ne budete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko.
Mir Božji sa svima vama!
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.