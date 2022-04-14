ENIGMA i Iza Zastora - Knjiga koju morate pogledati

Svaki slide je oko 10-tak sekundi pa pauzirajte tijekom gledanja ilipogledajte u boljoj rezoluciji na linkovima dolje u pdf-u:Svako toliko ova pdf knjiga će biti osvježena novom verzijom s ispravkama, dodacima, ovisno o rasploživom vremenu tako da će s vremenom sadržavati i više stvari nego u videu. Zadnji upload je od 17.4.2022. PDF Knjigu slobodno možete isprintati, podijeliti mailom ili na drugi način potpuno besplatno. Besplatno dobiveno, besplatno proslijedite.Ova knjiga je kompilacija prethodnih uz nekih 200 novih stranica još neobjavljenih pa počnite čitati od početka. Ono što nećete naći nigdje drugdje. Što vam mediji, vlast i crkva neće nikada obznaniti kako je sve što se događa dio većega plana i nije proizvod slučajnosti kako nam se to prikazuje u medijima. Što se zbilja dešava iza ovih neobičnih događanja u Svijetu koji kao da vodi kaosu. Namijenjena je svima i onima koji vjeruju i onima koji ne vjeruju. Onima koji vjeruju će biti naravno nešto lakše, a oni koji ne vjeruju ako zbilja zapnu u čitanju počet će propitivati sve što su dosad znali.1 Korinćanima 3:18 Nitko neka se ne vara! Ako tko među vama misli, da je mudar na ovome svijetu, neka bude lud, da hude mudar! 19 Jer je mudrost ovoga svijeta ludost pred Bogom; jer je pisano: "On hvata mudre u njihovulukavstvu." 20 opet: "Gospodin zna misli mudrih, da su ništave."Matej 18:2 Tada on dozva dijete, postavi ga među njih 3 I reče "Zaista, kažemvam: "Ako se ne obratite i ne budete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko.Mir Božji sa svima vama!