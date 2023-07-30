Ο Έλον, το Χ και η Επιτομή ενός Μπροστινού

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📍Η ψευδαίσθηση της επιλογής θα κάνει την οικονομική σας υποδούλωση λιγότερο επώδυνη
👉 TO ΑΡΘΡΟ ΕΔΩ:
https://nioland.substack.com/p/3ab
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Η πληροφόρηση είναι ελευθερία, η άγνοια είναι δουλεία... ένας ενημερωμένος πολίτης δεν ξεγελιέται!
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