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CDL90 - Du désespoir à la béatitude - Jean-Jacques Crevecoeur
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20 views • May 31, 2021
Publication de cette vidéo : lundi 31 mai 2021
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES, en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Dans cette conversation du lundi à saveur plus philosophique et métaphysique, je vous invite à découvrir comment et pourquoi le désespoir peut nous mener à la béatitude. Paradoxalement, je sens de plus en plus que la seule véritable voie de sortie de la crise actuelle, c'est de plonger totalement dans le désespoir pour permettre à un nouveau monde d'émerger réellement.
Sans cela, comme le dit le philosophe André Comte-Sponville, nous risquons de continuer à rêver à des lendemains qui chantent sans jamais vivre le pouvoir du moment présent.
À la fin de cette vidéo, je vous propose sept étapes pour passer du désespoir à la béatitude, dans une démarche de spiritualité incarnée. Je suis impatient de lire vos commentaires à propos de cette nouvelle conversation !
Quelques références pratiques :
— liens des différentes versions linguistiques de la vidéo de 5 minutes sur les morts du « vaccin COVID19 » : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
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Dans cette conversation du lundi à saveur plus philosophique et métaphysique, je vous invite à découvrir comment et pourquoi le désespoir peut nous mener à la béatitude. Paradoxalement, je sens de plus en plus que la seule véritable voie de sortie de la crise actuelle, c'est de plonger totalement dans le désespoir pour permettre à un nouveau monde d'émerger réellement.
Sans cela, comme le dit le philosophe André Comte-Sponville, nous risquons de continuer à rêver à des lendemains qui chantent sans jamais vivre le pouvoir du moment présent.
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