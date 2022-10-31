THE COVID CRIME! AND SOMETHING YOU SHOULD KNOW!

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VAXX DAMAGE USA - THEY DID THIS TO YOU! SAFE AND EFFECTIVE THEY SAID! - PEOPLE ARE SUFFERING IN SILENCE WHILE DOCTORS SAY THERE BAFFLED! THEY GET PAID $130,000 DOLLARS FOR EVERY TOE TAG WITH THE LIE THEY DIE FROM COVID - THE SYMPTOMS ARE ALL RADIATION STRESS SO THEY POISON YOU WITH RADIATION SCARE THE PEOPLE INTO THINKING THERE IS A HEALTH THREAT - GIVE YOU MORE POISON IN THE JABS THEN MAKE UP ANOTHER LIE ABOUT VARIENTS THAT ARE REALY A COVER FOR THE ADVERSE AFFECTS WHILE EARASING THE REAL DATA ON DEATHS AND ADVERSE AFFECTS - THATS HOW YOU HOAX A PANDEMIC THAT WAS ACTUALL A PLANDEMIC EUGENICS PROGRAM RUN BY MURDEROUS PSYCOPATHS WITH LOTS OF MONEY AND A LIKING FOR DEATH AND CHAOS TO OBTAIN THERE ORDER - THE HIGALIAN DIALECTIC - PROBLEM - REACTION - SOLUTION - THIS IS HOW THE BRITISH DIVIDED NATIONS AND RULED THE WAVES - THOSE DAYS ARE OVER NOW THERE EXPOSED AND ARE FRANTIC TO COVER UP THIS GENOCIDE, JUSTICE WILL BE DONE AND THERE IS NO WHERE FOR THEM TO HIDE!!!!!!!!!!!!!!!!!! - WE WILL GET JUSTICE FOR EVERY SOUL AND LOVED ONES THEY MURDERED. ITS NOT A MATTER OF IF BUT SIMPLY WHEN.