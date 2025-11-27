ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Το Σφράγισμα πίσω από τον πόλεμο με τη Ρωσία!

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιθυμούν και επιδιώκουν διακαώς, περιορισμένο χτύπημα με πυρηνικά, από τη Ρωσία σε Δυτική Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα (π.χ. Στοκχόλμη), προκειμένου να προβούν στο Σφράγισμα των ανθρώπων, στο όνομα της Ασφάλειας και του πολέμου κατά της... τρομοκρατίας. Η εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑ Η ΚΑΜΠΑΝΑ'
από το κανάλι του ΣΤΥΛΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 27/11/2025