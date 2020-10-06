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"Corona Scandale" : Crime contre l'Humanité selon Me Fuellmich - Ema Krusi
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15 views • October 06, 2020
6 oct. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=o7y8HxNVRvo&;pbjreload=101
Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
CRIME CONTRE L’HUMANITÉ - Me Reiner Fuellmich
L’avocat au barreau, Me Reiner Fuellmich (barreau de Californie et Allemagne), prend la parole le 3 octobre 2020 pour annoncer une alliance internationale d’avocat prête à attaquer les responsables de ce qu’il appelle le « coronascandale ». Cette plainte sera la plus grande affaire de délit civil de tous les temps. Ce réseau d’avocats va poursuivre pénalement les responsables de cette gestion de crise et demander des comptes à ceux qui ont « trompé ou tenté de nous manipuler avec des programmes corrompus ».
▶️Lien de la version complète traduite en Français (chaîne de Fils de Pangolin)
https://www.youtube.com/watch?v=UQFZHtnW8DY
▶️Lien vers la vidéo originale en Anglais (chaîne de Me Reiner Fuellmich)
https://www.youtube.com/watch?v=kr04gHbP5MQ
▶️Lien vers la vidéo sur les cycles d’amplification des tests RT-PCR
https://www.youtube.com/watch?v=zchEAWywtes
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