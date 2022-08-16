The Plan - Subtitulada en español

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Este impactante documental muestra la agenda oficial de la Organización Mundial de la Salud para tener diez años de pandemias continuas, entre 2020 y 2030. También muestra pruebas elocuentes de que la pandemia de 2020 fue planificada y anunciada abundantemente justo antes de que ocurriera. La agenda es clara: implementar un nuevo sistema de control y vigilancia tiránica mundial, bajo el pretexto de una emergencia sanitaria, llamado Nuevo Orden Mundial.
Comparte este valioso video libremente, y también la página donde se encuentra toda la documentación detallada que respalda lo que se menciona en él (en inglés): https://www.stopworldcontrol.com/proof
Subtítulos en español agregados por este canal.
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