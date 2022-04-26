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China y Rusia LANZAN misiles de ADVERTENCIA a EUA
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13 views • April 26, 2022
Los controladores de la civilización están determinados de distraernos de los verdaderos problemas que debemos de estar solucionando como Grupo Humano. Lo hacen con guerras como esta y en particular, con el atentado a “aterrorizarnos” con la amenaza de apocalipsis nuclear.
Pero esta linea de tiempo ya caduco. La humanidad ya esta lo suficientemente despierta para discernir conceptos básicos de paz y amor, en especifico cuando tienen que ver con el mayor bien de todos nosotros.
En este video lo desenvolvemos. También hablaremos del caso de Julian Assange y por que AHORA lo deciden extraditar a Estados Unidos.
Pero esta linea de tiempo ya caduco. La humanidad ya esta lo suficientemente despierta para discernir conceptos básicos de paz y amor, en especifico cuando tienen que ver con el mayor bien de todos nosotros.
En este video lo desenvolvemos. También hablaremos del caso de Julian Assange y por que AHORA lo deciden extraditar a Estados Unidos.
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