China y Rusia LANZAN misiles de ADVERTENCIA a EUA

Los controladores de la civilización están determinados de distraernos de los verdaderos problemas que debemos de estar solucionando como Grupo Humano. Lo hacen con guerras como esta y en particular, con el atentado a “aterrorizarnos” con la amenaza de apocalipsis nuclear.



Pero esta linea de tiempo ya caduco. La humanidad ya esta lo suficientemente despierta para discernir conceptos básicos de paz y amor, en especifico cuando tienen que ver con el mayor bien de todos nosotros.



En este video lo desenvolvemos. También hablaremos del caso de Julian Assange y por que AHORA lo deciden extraditar a Estados Unidos.