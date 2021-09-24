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Why Sam Bailey is wrong
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104 views • September 24, 2021
Sam Bailey, September 21, 2021
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References:
1. Vaccines, Lies and Smears Odysee Exclusive: https://odysee.com/@drsambailey:c/Vaccines-Lies-And-Smears-Odyssey-Comp-2:c
2. Facebook Whistleblowers Leak Docs Detailing Effort to Secretly Censor Vax Concerns on Global Scale: https://www.youtube.com/watch?v=Requt9zXN04
3. Stuff paid to promote Covid shot: https://web.archive.org/web/20210317173856/https://www.stuff.co.nz/national/health/coronavirus/124508789/stuff-wins-funding-to-counter-covid19-vaccine-misinformation
4. Dissolving Illusions: https://www.amazon.com/Dissolving-Illusions-Disease-Vaccines-Forgotten/dp/1480216895
5. About Dr Sam: https://drsambailey.com/about-me/
6. Covid-19: Who Fact-Checks the Fact-Checkers?: https://www.youtube.com/watch?v=T5dWbxwoCZI
7. What is “COVID-19” and where is the “pandemic”?: https://drsambailey.com/2021/08/07/what-is-covid19-and-where-is-the-pandemic/
8. Austrian court ruling on PCR: https://wp.tagesstimme.com/wp-content/uploads/2021/03/Verwaltungsgericht_FPOe-Versammlung.pdf
9. Sam Bailey is wrong!: https://blog.waikato.ac.nz/bioblog/2021/04/sam-bailey-on-isolating-viruses-and-why-she-is-wrong/
10. The Emperor's New Virus?: https://www.youtube.com/watch?v=1Li9MO3RfCQ
11. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 from Patient with Coronavirus Disease, United States: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/grows-virus-cell-culture.html
12. In situ structural analysis of SARS-CoV-2 spike reveals flexibility mediated by three hinges: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7665311/#idm140103300690528title
13. Dr Wu Zunyou, Chinese CDC - “They didn’t isolate the virus”: https://www.youtube.com/watch?v=TjjA-8JXzYI
14. Deadly Medicines and Organised Crime: https://www.amazon.com.au/Deadly-Medicines-Organised-Crime-Healthcare/dp/1846198844
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Please support my channel ▶ https://www.subscribestar.com/DrSamBailey
Support the Virus Mania Documentary kickstarter: https://www.kickstarter.com/projects/virusmaniafilms/virus-mania-film-series-episode-one-and-two
Leave me a tip! ▶ https://www.buymeacoffee.com/drsambailey
Virus Mania Paperback:
Abe (lots of suppliers): https://www.abebooks.com/products/isbn/9783752629781/30869270194&;cmsp=snippet--srp1-_-PLP1
US Independent Bookseller Powell's Books: https://www.powells.com/book/virus-mania-9783752629781
Amazon: https://www.amazon.com/Virus-Mania-COVID-19-Hepatitis-Billion-Dollar/dp/3752629789/ref=sr_1_2?dchild=1&;keywords=virus+mania&qid=1612859505&sr=8-2
Virus Mania E-book:
Kindle: https://www.amazon.com/Virus-Mania-COVID-19-Hepatitis-Billion-Dollar-ebook/dp/B08YFBCH2F/ref=sr_1_1?keywords=virus+mania&;qid=1617157466&sr=8-1
Virus Mania in New Zealand:
NZers who would like to order the book locally for $65 (incl. shipping) please contact [email protected]
Virus Mania Audiobook:
Kobo: https://www.kobo.com/us/en/audiobook/virus-mania-corona-covid-19-measles-swine-flu-cervical-cancer-avian-flu-sars-bse-hepatitis-c-aids-polio-spanish-flu
Scribd: https://www.scribd.com/audiobook/505809369/Virus-Mania-Corona-COVID-19-Measles-Swine-Flu-Cervical-Cancer-Avian-Flu-SARS-BSE-Hepatitis-C-AIDS-Polio-Spanish-Flu-How-the-Medical-Indust
Chirp: https://www.chirpbooks.com/audiobooks/virus-mania-corona-covid-19-measles-swine-flu-cervical-cancer-avian
Nook Audiobooks: https://www.nookaudiobooks.com/audiobook/1037783/Virus-Mania-Corona-COVID-Measles-Swine-Flu-Cervica
Audible: https://www.amazon.com/Virus-Mania-COVID-19-Hepatitis-Billion-Dollar/dp/B094X3F7D9/ref=tmm_aud_swatch_0?_encoding=UTF8&;qid=&sr=
Apple: https://books.apple.com/us/audiobook/id1565689478
References:
1. Vaccines, Lies and Smears Odysee Exclusive: https://odysee.com/@drsambailey:c/Vaccines-Lies-And-Smears-Odyssey-Comp-2:c
2. Facebook Whistleblowers Leak Docs Detailing Effort to Secretly Censor Vax Concerns on Global Scale: https://www.youtube.com/watch?v=Requt9zXN04
3. Stuff paid to promote Covid shot: https://web.archive.org/web/20210317173856/https://www.stuff.co.nz/national/health/coronavirus/124508789/stuff-wins-funding-to-counter-covid19-vaccine-misinformation
4. Dissolving Illusions: https://www.amazon.com/Dissolving-Illusions-Disease-Vaccines-Forgotten/dp/1480216895
5. About Dr Sam: https://drsambailey.com/about-me/
6. Covid-19: Who Fact-Checks the Fact-Checkers?: https://www.youtube.com/watch?v=T5dWbxwoCZI
7. What is “COVID-19” and where is the “pandemic”?: https://drsambailey.com/2021/08/07/what-is-covid19-and-where-is-the-pandemic/
8. Austrian court ruling on PCR: https://wp.tagesstimme.com/wp-content/uploads/2021/03/Verwaltungsgericht_FPOe-Versammlung.pdf
9. Sam Bailey is wrong!: https://blog.waikato.ac.nz/bioblog/2021/04/sam-bailey-on-isolating-viruses-and-why-she-is-wrong/
10. The Emperor's New Virus?: https://www.youtube.com/watch?v=1Li9MO3RfCQ
11. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 from Patient with Coronavirus Disease, United States: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/grows-virus-cell-culture.html
12. In situ structural analysis of SARS-CoV-2 spike reveals flexibility mediated by three hinges: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7665311/#idm140103300690528title
13. Dr Wu Zunyou, Chinese CDC - “They didn’t isolate the virus”: https://www.youtube.com/watch?v=TjjA-8JXzYI
14. Deadly Medicines and Organised Crime: https://www.amazon.com.au/Deadly-Medicines-Organised-Crime-Healthcare/dp/1846198844
Follow
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