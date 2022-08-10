ΤΕΛΟΣ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

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O νέος πρόεδρος της Κόστα Ρίκα Rodrigo Chaves αποφάσισε να άρει την απαίτηση του υποχρεωτικού εμβολιασμού που ίσχυε στη χώρα. Σε μια ιστορική θα έλεγε κανείς συνέντευξη τύπου, εξέφρασε την αντίθεση του για το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι έχουν απολυθεί ή τεθεί σε διαθεσιμότητα επειδή αρνήθηκαν τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη.