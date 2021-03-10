ШОК! ЧЕЛОВЕК СТАЛ СВЕТИТСЯ ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ ПРЕПЕРАТА ОТ КОРОНАВИРУСА?!

ПУБЛИКУЮ РОЛИК С ОПИСАНИЕМ И КОММЕНТАРИАМИ, РЕШАЙТЕ САМИ ТАК ЛИ ЭТО, НО Я СКЛОНЯЮСЬ К ТОМУ, ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ.



В сети распространяют информацию о том, что будущие вакцины будут содержать так называемые люциферазы и квантовые точки, которые будут вводиться человеку под кожу. Автор статьи отмечает, что с помощью этих технологий можно будет полностью контролировать любого вакцинированного человека и считывать всю информацию о нем из смартфона с соответствующей программой.



В исследовании Массачусетского технологического института, на которое ссылаются в статье, описывают технологию, которая одновременно с процедурой вакцинации может «записывать» на коже историю вакцинации флуоресцентными микрочастицами или, другими словами, квантовыми точками. Считают, что такой способ записи истории вакцинации пригодится для ведения учета вакцинации в африканских развивающихся странах. Исследование провели за счет гранта Фонда Билла и Мелинды Гейтс.



Данная технология потенциально имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными бумажными или электронными медицинскими картами. Среди них — безопасность базы данных о пациенте, устранения рисков мошенничества, связанного с вакцинацией, способность оценивать уровень вакцинации населения и тому подобное.



Люциферазы — это группа ферментов, которые могут излучать свет под действием кислорода и субстрата люциферин. Они встречаются в природе, например, в определенных видах бактерий, и часто применяются в биотехнологиях. Впрочем, технология квантовых точек не использует люциферазы, а следовательно, если квантовые точки и будут применять при вакцинации, люциферазы не будут вводить в руку человека.



Технология квантовых точек потенциально может применяться в будущем. Однако для того, чтобы ее использовали в клиниках, она должна пройти сначала доклинические исследования безопасности и токсикологии, масштабирование производства и первые исследования на организме человека.



В то же время нет оснований считать, что технология квантовых точек позволит государству иметь в распоряжении любую информацию о всех гражданах. По этой технологии на кожу человека наносится только информация о вакцинации, и на расстоянии получить эту информацию нельзя.😄



Автор статьи отмечает также, что поскольку мировые элиты любят любой символизм⬇️⬇️⬇️

51 мин.



olya_degtyareva110

Честно, уже откровенный бред постите! Ногти покрыты топом, который светится🤦🏽‍♀️

23 мин.Ответить



sav1807

Ногти всегда светятся под ультрафиолетовой лампой, а если на зубы посветить, то вообще ахренеть можно... кстати молочные зубы у детей не светятся от такой лампы.



cherinna_78

Это ногти покрытые гелем по лампой 😂😂😂



lesialondon

Слышала из пророчеств отрока Вячеслава, что люди, принявшие 666 будут светится под каким-то аппаратом, все думала об этом, и вот те, пожалуйста.



repetitor___temruk

Грибок ногтей тоже у людей светятся ,так что не надо тут писать и вводить людей в заблуждение .Биологию почитайте лучше



n.a.z.a.r.z.i

Интересно, что с белками глаз?🤔 Возможно многие из нас уже так светятся!!😕



anzhelika__anzhelika

Многие пишут,что топ покрытый на ногти светится,но вы обратите внимание,свечение идёт из под кутикулы!!!Думала,ничему уже не удивлюсь ,а нет,люди -зомби в реали!!!Будем вакцинированных узнавать по свечению!!!Какой-то фантастический сон,так и хочется проснуться и сказать ,ну слава Богу-сон!!!



taniaaleks_

@kapa6082 Ну и чего они с этим делать-то будут?🤔



tanuhhhatanechka

@just.chi зай лампы то разные,я 5 штук разные брала так они отсвечивают ногти по разному, ну а не светиться так и ништяк)

tanuhhhatanechka

Ля лишь б мозг не засиял)



asiya__82

Даж название лекарства дьявольское !!!