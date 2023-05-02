La creciente del Cesar - Una pequeña práctica de punteos - Hnos Zuleta

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🎥 Nada más una pequeña práctica para ver si me sale la entrada punteada de este clásico de Rafael Escalona en la interpretación magistral de Los Hermanos Zuleta.
🗓️ [Publicado 11 abr 2017]
🎜 Tono: DO (C)
🎝 Afinación: Normal
🔗 Listas automáticas:
☑ GuitarraVallenata Acompañante
https://www.brighteon.com/watch/c08ec328-689c-41e1-be0f-794c2fe5ee6c?index=1
☑ GuitarraVallenata Acompañante II
https://www.brighteon.com/watch/d047c8ef-fffc-419d-9517-773286d240ef?index=1
☑ Técnicas para acompañar:
https://www.brighteon.com/watch/5e069ea7-023a-4f93-a7f8-ff6dd8cb3c7f?index=1
☑ Rasgueos Vallenatos para tocar con guitarra (Compilados)
https://www.brighteon.com/a211a718-b6b0-4c1d-a6bb-b4d8086f52a3
📨 Contacto: director @ guitarravallenata.org
🏡 Sitio oficial: https://guitarravallenata.org
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