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Tal Schaller - Pire que le corona, la pandémie des masques !
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7 views • June 10, 2020
Import YT 7 juin 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=7laYqUyoEE0
Chaîne YT Tal Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
Les masques sont inutiles et toxiques mais ils correspondent à une stratégie précise : vous maintenir dans la peur et le stress afin de vous pousser à accepter bientôt le "vaccin sauveur" qui est déjà fabriqué à des millions de doses !
infos détaillées sur les BLOGS DE TAL sur santeglobale.world
voyez aussi les films VAXXED 1 et 2 et montrez les à tous vos proches, ce sont des documents puissants pour sortir du cauchemar vaxxinal !
Chaîne YT Tal Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
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