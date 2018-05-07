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DR Nyheder: Pædofiljægeren [07.05.2018]
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0 view • July 02, 2021
Hænger tingene sammen med LGBTIQA+ og Pædofili??
Hvor mange 'tilfælde' skal der til før folk kan 'ses' hvad der foregår?
Udenrigsminister Jeppe Kofod er pædofil og Statsminister Mette Frederiksen holder hånden over ham.
Dokumenteret. Links til verifisering under alle mine videoer.
- Er Politikerne syge sexuelt afsporet? (JA)
- Er det en gammel 'kultur' i Danmark? (JA)
- Var Danmark det første land i verdenen der frigav pornoen? (JA)
- Var Danmark hele verdens mekka for børneporno? (JA)
- Var Børneporno lovligt i Danmark i 11 år? (JA)
- Er de andre Politikere tavse om dette forhold? (JA)
- Er de så en del af denne Pædofili? (JA)
- Holder eliten hånden over hinanden? (JA)
- Er retssystemet plumråddent og korrupt? (JA)
- Hænger tingene sammen? (JA)
Den danske udenrigsminister Jeppe Kofod er en pædofil... Dokumenteret [13.02.2021]
Lars Andersen redegør og forklarer incl Lovhjemmel.
https://www.bitchute.com/video/XhhQ9yttrhjz/
Nanna Fri - Forbryder eller Frihedskæmper? [16.03.2021]
https://www.bitchute.com/video/mdMjOMZcvtcM/
Stephen Dure | Predator Hunters Wiki | Fandom
https://predator-hunters.fandom.com/wiki/Stephen_Dure
https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_Justice_(group)]
Dark Justice - 67K subscribers
Dark Justice (Founded on October 30, 2014), is a two-man operation based in Newcastle United Kingdom upon Tyne.
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https://twitter.com/DarkJustice_
http://www.darkjustice.co.uk/ [Blocked]
13,251 views • May 7, 2018
DR Nyheder - 79.3K subscribers
https://youtu.be/gVA39pvDXK8
Hvor mange 'tilfælde' skal der til før folk kan 'ses' hvad der foregår?
Udenrigsminister Jeppe Kofod er pædofil og Statsminister Mette Frederiksen holder hånden over ham.
Dokumenteret. Links til verifisering under alle mine videoer.
- Er Politikerne syge sexuelt afsporet? (JA)
- Er det en gammel 'kultur' i Danmark? (JA)
- Var Danmark det første land i verdenen der frigav pornoen? (JA)
- Var Danmark hele verdens mekka for børneporno? (JA)
- Var Børneporno lovligt i Danmark i 11 år? (JA)
- Er de andre Politikere tavse om dette forhold? (JA)
- Er de så en del af denne Pædofili? (JA)
- Holder eliten hånden over hinanden? (JA)
- Er retssystemet plumråddent og korrupt? (JA)
- Hænger tingene sammen? (JA)
Den danske udenrigsminister Jeppe Kofod er en pædofil... Dokumenteret [13.02.2021]
Lars Andersen redegør og forklarer incl Lovhjemmel.
https://www.bitchute.com/video/XhhQ9yttrhjz/
Nanna Fri - Forbryder eller Frihedskæmper? [16.03.2021]
https://www.bitchute.com/video/mdMjOMZcvtcM/
Stephen Dure | Predator Hunters Wiki | Fandom
https://predator-hunters.fandom.com/wiki/Stephen_Dure
https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_Justice_(group)]
Dark Justice - 67K subscribers
Dark Justice (Founded on October 30, 2014), is a two-man operation based in Newcastle United Kingdom upon Tyne.
https://www.youtube.com/user/Dark1Justice
https://www.facebook.com/DarkJusticeUK
https://twitter.com/DarkJustice_
http://www.darkjustice.co.uk/ [Blocked]
13,251 views • May 7, 2018
DR Nyheder - 79.3K subscribers
https://youtu.be/gVA39pvDXK8
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