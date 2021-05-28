DR. SHERRI TENPENNY: “Οι εμβολιασμένοι είναι ΣΟΥΠΕΡ-ΜΕΤΑΔΟΤΕΣ του Ιού.... 💥 Το εμβόλιο είναι βιολογικό όπλο.”

Το εμβόλιο είναι η πανδημία.... Τα άτομα που εγχέονται με το εμβόλιο mRNA μετατρέπουν το σώμα τους σε εργοστάσιο βιολογικών όπλων, αναβλύζουν σωματίδια πρωτεϊνών ακίδων που ρίχνουν από το στόμα και το δέρμα τους (και το σπέρμα, παρεμπιπτόντως), μολύνοντας όλους γύρω τους.Πιστεύω να γίνεται αντιληπτό, πως ΟΙ ΜΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ, ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΘΑΝΑΣΙΜΟ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΔΙΛΗΜΜΑ.Υπάρχουν γονείς που έκαναν το εμβόλιο, υπάρχουν γιαγιάδες που εμβολιάστηκαν, υπάρχουν νέοι που ίσως είναι αδέλφια μας, υπάρχουν ζευγάρια που ο ένας έκανε το εμβόλιο και ο άλλο όχι.ΘΑ ΧΩΡΙΣΤΟΥΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ… ΘΑ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ ΦΙΛΙΕΣ.ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ Ο ΘΕΟΣ.ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ, ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ.Καλλιόπη ΣουφλήΣυγκεκριμένα, η ακίδα πρωτεΐνη είναι βιολογικό όπλο, και έχει σχεδιαστεί για να εξαπλώνεται από άτομο σε άτομο, μεταδιδόμενη από τον εμβολιασμένο, προκειμένου να μολύνει τους μη εμβολιασμένους.Μην ξεχνάτε ποτέ ότι ο Μπιλ Γκέιτς ήθελε εδώ και πολύ καιρό να χρησιμοποιήσει κουνούπια για τη μεταφορά εμβολίων, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να εμβολιαστούν σύμφωνα με τις επιθυμίες τους (και εντελώς χωρίς συγκατάθεση μετά από ενημέρωση).Τώρα, αποδεικνύεται ότι δεν χρειάζονται κουνούπια.Έχουν ανθρώπους υπερβολικά υπάκουους, έτοιμους να αναλάβουν τον ίδιο ρόλο.Τα άτομα που εγχέονται με το εμβόλιο mRNA μετατρέπουν το σώμα τους σε εργοστάσιο βιολογικών όπλων, αναβλύζουν σωματίδια πρωτεϊνών ακίδων που ρίχνουν από το στόμα και το δέρμα τους (και το σπέρμα, παρεμπιπτόντως), μολύνοντας όλους γύρω τους.Η πρωτεΐνη ακίδα είναι βιολογικά ενεργή και προκαλεί θρόμβους στο αίμα, οδηγώντας σε εγκεφαλικά επεισόδια, καρδιακές προσβολές, πνευμονική εμβολή και επιδράσεις στειρότητας.Τα έγγραφα της Pfizer αποκαλύπτουν αυτό το φαινόμενο, που είναι γνωστό από τους προγραμματιστές εμβολίων.Αυτό που γίνεται τώρα προφανές είναι ότι τα σημερινά εμβόλια σχεδιάστηκαν σκόπιμα για να λειτουργούν ως αυτοαντιγραφόμενα εμβόλια, για να διαδώσουν τα βιολογικά όπλα πρωτεϊνών ακίδας σε όσους αρνούνται να εμβολιαστούν.Όπως έγραψε το Δελτίο των Ατομικών Επιστημόνων πέρυσι, «Οι επιστήμονες εργάζονται σε εμβόλια που εξαπλώνονται σαν μια ασθένεια. Τι θα μπορούσε ενδεχομένως να πάει στραβά;»Αυτό εξηγεί όλα τα παράξενα αποτελέσματα πήξης του αίματος που βιώνουν τώρα μη εμβολιασμένα άτομα που βρίσκονται πολύ κοντά στους εμβολιασμένους.Οι παγκοσμιοποιητές έχουν εξαπολύσει το «τελικό διάλυμα» αυτοαντιγραφόμενο εμβόλιο και σκοπεύουν να τερματίσουν την ανθρωπότητα μια για πάντα.Στην σημερινή κατάσταση ενημέρωσης, αποκαλύπτω πώς οι παγκοσμιοποιητές έχουν ξεκινήσει μια γενοκτονική, πλανητική προσπάθεια εξολόθρευσης για να εξαλείψουν την ανθρώπινη φυλή, να τερματίσουν όλα τα έθνη και να σκοτώσουν κυριολεκτικά δισεκατομμύρια ανθρώπους.Το covid εμβόλιο είναι το βασικό στοιχείο σε αυτό το γενοκτονικό σχέδιο κατά της ανθρωπότητας, και αυτό εξηγεί γιατί προσπαθούν τόσο απεγνωσμένα να σιωπήσουν τους σκεπτικιστές του εμβολίου, να λογοκρίνουν γιατρούς και επιστήμονες και να εξαναγκάσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να κάνουν την ένεση του εμβολίου.Λόγω της μεταδοτικής φύσης της ακίδων πρωτεΐνης και της πειρατείας της πρωτεϊνικής σύνθεσης του σώματος με εμβόλια mRNA, οι παγκοσμιοποιητές πιθανότατα χρειάζονται μόνο περίπου το 50 τοις εκατό κάθε δεδομένου πληθυσμού για εμβολιασμό και έχουν ήδη επιτύχει αυτόν τον στόχο στα περισσότερα έθνη.Δεν χρειάζονται καν το υπόλοιπο μισό του πληθυσμού να συναινέσει, διότι αυτοί οι άνθρωποι θα «εμβολιαστούν» με τη μετάδοση της ίδιας της πρωτεΐνης ακίδων.Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν όλοι θα μολυνθούν με την ακίδα πρωτεΐνη, καθιστώντας σχεδόν όλους ευάλωτους στην πιθανότητα υπερφλεγμονώδους αντίδρασης όταν εκτίθενται σε στελέχη άγριου τύπου κορωνοϊού που θα απελευθερωθούν αργότερα φέτος. (Είναι ένα σύστημα δυαδικών όπλων, έτσι;)Εξ ου και η εξαιρετική σημασία της ενίσχυσης του ανοσοποιητικού συστήματος, ακολουθώντας μια αντιφλεγμονώδη δίαιτα, αποφεύγοντας τις ουσίες που ενισχύουν την αλλεργία στα τρόφιμα, τα φάρμακα κλπ.Το εμβόλιο είναι η πανδημία.Η ακίδα πρωτεΐνη είναι το βιολογικό όπλο.Και κάθε άτομο που λαμβάνει το πλάνο mRNA μετατρέπει το σώμα του σε εργοστάσιο βιολογικών όπλων που εκμεταλλεύεται για να μολύνει άλλους.Εάν κάποιος πρέπει να φοράει μάσκα τώρα, είναι οι άνθρωποι που εμβολιάστηκαν.Είναι οι σούπερ μεταδότες. Είναι οι βόμβες με πόδια.