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"Реальность тайного заговора" документальный фильм-расследование Джанет Оссебаард
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212 views • March 18, 2021
"Реальность тайного заговора'' документальный фильм-расследование Джанет Оссебаард (Janet Ossebaard), перевод Tiana Rai.
О нравах мировой элиты. Куда и к чему они ведут весь мир. Пиццагейт.
Каким станет общество к времени антихриста, исходя из пророчества 1817г, преп.Нила Мироточивого: «Выпустит антихрист всезлейших чад своих (т. е. даст волю злым духам, которых он дотоле сдерживал). Эти чада, или духи зла, суть: прелюбодеяние, блуд, мужеложство, убийство, хищение, воровство, неправда, ложь, мучительство, продажа и покупка людей, покупка мальчиков и девочек для блуда с ними, подобно псам на улицах. И повелит антихрист духам злым, послушным ему, довести людей до того, чтобы люди в десять раз делали бы больше зла, чем раньше; исполнят всезлейшие чада его сие повеление погибельное и устремятся на уничтожение человеческой природы многообразием беззаконий… Увидит антихрист, что человеческое естество стало лукавее и суетнее, нежели злейшие чада его, весьма возрадуется о том, что зло в человечестве приумножилось, природные свойства человеческие утратились и стали люди лукавее бесов» (преп.Нил Мироточивый, ч.1, гл.36).
О нравах мировой элиты. Куда и к чему они ведут весь мир. Пиццагейт.
Каким станет общество к времени антихриста, исходя из пророчества 1817г, преп.Нила Мироточивого: «Выпустит антихрист всезлейших чад своих (т. е. даст волю злым духам, которых он дотоле сдерживал). Эти чада, или духи зла, суть: прелюбодеяние, блуд, мужеложство, убийство, хищение, воровство, неправда, ложь, мучительство, продажа и покупка людей, покупка мальчиков и девочек для блуда с ними, подобно псам на улицах. И повелит антихрист духам злым, послушным ему, довести людей до того, чтобы люди в десять раз делали бы больше зла, чем раньше; исполнят всезлейшие чада его сие повеление погибельное и устремятся на уничтожение человеческой природы многообразием беззаконий… Увидит антихрист, что человеческое естество стало лукавее и суетнее, нежели злейшие чада его, весьма возрадуется о том, что зло в человечестве приумножилось, природные свойства человеческие утратились и стали люди лукавее бесов» (преп.Нил Мироточивый, ч.1, гл.36).
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