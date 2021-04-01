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Demo Copenhagen Denmark Part 1 [01.04.2021]
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80 views • April 02, 2021
DEN STORE CORONA APRILSNAR
Af More Freedom Less Control
Demo Torsdag d 1 april 2021 KL. 12.00
Rådhuspladsen, 1608 København V, Danmark
FB Begivenhed: https://fb.me/e/1mybfjjpa
Danmarks Riges Grundlov:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1953/169
https://da.wikipedia.org/wiki/Danmarks_Riges_Grundlov
Tronfølgeloven:
https://www.retsinformation.dk/eli/ft/200813L00001
https://da.wikipedia.org/wiki/Tronf%C3%B8lgeloven
Kongeloven:
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/1665/20001
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=20950
https://da.wikipedia.org/wiki/Kongeloven
18 Nov 2020:
20 Læger fra Rigshospitalet om Mundbind virker imod SARS-CoV-2 Corona INFLUENZA Virus.
Ca 6000 danskere deltog i denne undersøgelse.
Konklusion: NEJ. Hvorfor hører vi ikke om dette fra Politikerne og MSM?
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
Hvilke myndigheder anbefalede 'nedlukning' af Danmark? [28.05.2020 Debatten: Coronakrisens pris]
Hvorfor vil De ikke fortælle, hvilke myndigheder der har anbefalet 'nedlukning' af Danmark?
Åbenlyst svar: https://www.bitchute.com/video/oC0Q3cnKXiei/
DEN STORE CORONA APRILSNAR
Corona er verdens største aprilsnar, verdens største fupnummer!
Corona fakta (ikke aprilsnaren!):
- Virussen bag COVID-19 kaldes officielt SARS-COV-2, men danske sundhedsmyndigheder har ikke bevis for at den er blevet oprenset og isoleret i et biologisk laboratorium.
- Hverken PCR-testen eller Antigen-testen kan specifikt påvise SARS-COV-2 eller andre specifikke coronavira, eller varianter, eller muteringer.
- Statsminister Mette Frederiksen løj for folket og for Folketinget da hun lukkede landet ned d. 12. marts 2020 pga af ny coronavirus.
- Mette Frederiksen fik hastebehandlet en Epidemilov på 24 timer på baggrund af samme løgn, men er endnu ikke blevet straffet for det.
- Både den gamle Epidemilov og den nye der trådte i kraft d. 1. marts 2021 tilsidesætter grundlovssikrede rettigheder, såsom den enkelte borgers ukrænkelighed og hjemmets ukrænkelighed.
- Grundloven er ikke hvad vi bliver fortalt den er, især omkring magtens tredeling og dronningens rolle i vort såkaldte demokrati!
- Læser man grundlovens §3 samt §§12-14, så vil man vide at Magtens tredeling reelt betyder enevælde ! - Det er dronningen der reelt har magten!
- På trods af ovenstående fakta, så følger størstedelen af Danmarks befolkning stadig regeringens narrativ, og bruger mundbind, afspritter, PCR-tester og er ivrige efter at blive vaccineret.
For at oplyse om dette corona bedrag på en humoristisk måde, inviteres du til at medbringe videnskabeligt bevis på at PCR-testen specifikt kan påvise eksistensen af SARS-COV-2 eller andre specifikke virusser eller mutationer. Der udloves 5000kr (*) til den mand eller kvinde der medbringer denne dokumentation og afleverer det mellem kl. 14:00 og 14:30 på Amalienborg Slotsplads torsdag d. 1. april 2021.
*) Er der flere der kan frembringe denne dokumentation, vil der blive trukket lod blandt alle dem der har indleveret godkendt dokumentation
Sted: Rådhuspladsen
Tid: 1. april 2021 kl. 12:00
Af More Freedom Less Control
Demo Torsdag d 1 april 2021 KL. 12.00
Rådhuspladsen, 1608 København V, Danmark
FB Begivenhed: https://fb.me/e/1mybfjjpa
Danmarks Riges Grundlov:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1953/169
https://da.wikipedia.org/wiki/Danmarks_Riges_Grundlov
Tronfølgeloven:
https://www.retsinformation.dk/eli/ft/200813L00001
https://da.wikipedia.org/wiki/Tronf%C3%B8lgeloven
Kongeloven:
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/1665/20001
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=20950
https://da.wikipedia.org/wiki/Kongeloven
18 Nov 2020:
20 Læger fra Rigshospitalet om Mundbind virker imod SARS-CoV-2 Corona INFLUENZA Virus.
Ca 6000 danskere deltog i denne undersøgelse.
Konklusion: NEJ. Hvorfor hører vi ikke om dette fra Politikerne og MSM?
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817
Hvilke myndigheder anbefalede 'nedlukning' af Danmark? [28.05.2020 Debatten: Coronakrisens pris]
Hvorfor vil De ikke fortælle, hvilke myndigheder der har anbefalet 'nedlukning' af Danmark?
Åbenlyst svar: https://www.bitchute.com/video/oC0Q3cnKXiei/
DEN STORE CORONA APRILSNAR
Corona er verdens største aprilsnar, verdens største fupnummer!
Corona fakta (ikke aprilsnaren!):
- Virussen bag COVID-19 kaldes officielt SARS-COV-2, men danske sundhedsmyndigheder har ikke bevis for at den er blevet oprenset og isoleret i et biologisk laboratorium.
- Hverken PCR-testen eller Antigen-testen kan specifikt påvise SARS-COV-2 eller andre specifikke coronavira, eller varianter, eller muteringer.
- Statsminister Mette Frederiksen løj for folket og for Folketinget da hun lukkede landet ned d. 12. marts 2020 pga af ny coronavirus.
- Mette Frederiksen fik hastebehandlet en Epidemilov på 24 timer på baggrund af samme løgn, men er endnu ikke blevet straffet for det.
- Både den gamle Epidemilov og den nye der trådte i kraft d. 1. marts 2021 tilsidesætter grundlovssikrede rettigheder, såsom den enkelte borgers ukrænkelighed og hjemmets ukrænkelighed.
- Grundloven er ikke hvad vi bliver fortalt den er, især omkring magtens tredeling og dronningens rolle i vort såkaldte demokrati!
- Læser man grundlovens §3 samt §§12-14, så vil man vide at Magtens tredeling reelt betyder enevælde ! - Det er dronningen der reelt har magten!
- På trods af ovenstående fakta, så følger størstedelen af Danmarks befolkning stadig regeringens narrativ, og bruger mundbind, afspritter, PCR-tester og er ivrige efter at blive vaccineret.
For at oplyse om dette corona bedrag på en humoristisk måde, inviteres du til at medbringe videnskabeligt bevis på at PCR-testen specifikt kan påvise eksistensen af SARS-COV-2 eller andre specifikke virusser eller mutationer. Der udloves 5000kr (*) til den mand eller kvinde der medbringer denne dokumentation og afleverer det mellem kl. 14:00 og 14:30 på Amalienborg Slotsplads torsdag d. 1. april 2021.
*) Er der flere der kan frembringe denne dokumentation, vil der blive trukket lod blandt alle dem der har indleveret godkendt dokumentation
Sted: Rådhuspladsen
Tid: 1. april 2021 kl. 12:00
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