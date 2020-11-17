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Vacunación, la verdad oculta. Documental subtitulado. Vaccination: The Hidden Truth
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4405 views • November 17, 2020
Más info en: https://elinvestigador.org/documental-vacunas-verdad-oculta-vaccination-hiddentruth/
«Vaccination: The Hidden Truth» (1998) es un tremendo documental que nos muestra los horrores de la vacunación y lo hace de manera extremadamente informativa. Quince personas, incluyendo a la Dra. Viera Scheibner (PhD), cinco doctores médicos y otros investigadores, revelan lo que realmente ha pasado y está pasando en relación con las enfermedades y las vacunas.
Además de descubrir esta relación directa, también desnudan la forma de como los gobiernos en complicidad con investigadores médicos a sueldo de los grandes laboratorios, han falseado datos y estadísticas, donde únicamente sobresaltan los "beneficios" de la vacunación masiva y su "noble" propósito. Mientras ocultan sus verdaderos y desastrosos efectos a lo largo de toda su historia sobre la salud de las personas y hasta de animales inyectados.
Vacunas contra una determinada enfermedad que son las causantes de otras. Metales pesados y sumamente tóxicos para el organismo humano como ingredientes y conservantes existen en todas las vacunas. Como ser el Timerosal (50% de Mercurio) vinculado con el autismo, o el Aluminio relacionado con el Alzheimer, etc.
Como es lógico, ante un tema tan manipulado desde los medios de información, hasta de la boca de los propios médicos y la industria farmacéutica, la ortodoxa y conservadora vacunación masiva es presentada como "milagrosa" o "mágica", donde nuestra salud y la de nuestros hijos no corren "ningún riesgo". Y de aparecer uno o varios casos con ciertos efectos secundarios severos por las vacunas, inmediatamente son relacionados a cualquier otro factor, menos al verdadero causante.
«Vaccination: The Hidden Truth» (1998) es un tremendo documental que nos muestra los horrores de la vacunación y lo hace de manera extremadamente informativa. Quince personas, incluyendo a la Dra. Viera Scheibner (PhD), cinco doctores médicos y otros investigadores, revelan lo que realmente ha pasado y está pasando en relación con las enfermedades y las vacunas.
Además de descubrir esta relación directa, también desnudan la forma de como los gobiernos en complicidad con investigadores médicos a sueldo de los grandes laboratorios, han falseado datos y estadísticas, donde únicamente sobresaltan los "beneficios" de la vacunación masiva y su "noble" propósito. Mientras ocultan sus verdaderos y desastrosos efectos a lo largo de toda su historia sobre la salud de las personas y hasta de animales inyectados.
Vacunas contra una determinada enfermedad que son las causantes de otras. Metales pesados y sumamente tóxicos para el organismo humano como ingredientes y conservantes existen en todas las vacunas. Como ser el Timerosal (50% de Mercurio) vinculado con el autismo, o el Aluminio relacionado con el Alzheimer, etc.
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