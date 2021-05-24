De politie slaat weer toe

Fascisme? Nee hoor.

Totalitaire staat? Hoe kom je erbij?

Gewoon mensen op terrasjes vragen om naar huis te gaan omwille van de avondklok doe je toch best met een machinegeweer in de aanslag?

Vorige week in Parijs, in ons buurland, een stad op slechts enkele uren rijden. Romantisch idee nodig voor je volgende citytrip?



Nie Wieder Faschismus, staat op de herdenkingssteen in A.H. zijn geboortestad, niet te snel vergeten hé mensen, het is nog maar 75 jaar geleden. Ik zal mij altijd blijven verzetten tegen eender welke vorm van fascisme. Politiegeweld en politie intimidatie zoals in de laatste weken ook in België gebeurde valt daar ook onder en kan nooit getolereerd worden. Politie en politiek staan ten dienste van de mensen en nooit omgekeerd. Als men politiegeweld moet gebruiken tegen vreedzame mensen om de onpopulaire en ongrondwettelijke maatregelen van de politiek kracht bij te zetten dan weet je dat er iets niet klopt. Wij willen onze vrijheid terug, en wel nu meteen, en we willen terug overheidsambtenaren die ten dienste staan van het volk.