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Une infirmière italienne confirme sur une chaîne italienne que les patients en réanimation sont tous vaccinés !
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30 views • September 18, 2021
Source vidéo : @Youwo
https://odysee.com/@Youwo:b/italieagentdesantetemoignage:3
Une infirmière annonce sur une chaîne italienne qu'elle vient de quitter son service, et dit en réponse à une personne qui parlait des non-vaccinés à l’hôpital:
"toutes les personnes en réanimation dans mon service pour le Covid sont vaccinées".
https://odysee.com/@Youwo:b/italieagentdesantetemoignage:3
Une infirmière annonce sur une chaîne italienne qu'elle vient de quitter son service, et dit en réponse à une personne qui parlait des non-vaccinés à l’hôpital:
"toutes les personnes en réanimation dans mon service pour le Covid sont vaccinées".
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