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Роль питания в лечении рака. Доктор Патрик Куиллин
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430 views • December 15, 2020
Представляем вам русский перевод выступления доктора Патрика Куиллина из цикла “За пределами химиотерапии” (Beyond Chemo), в котором речь пойдет о важности правильного питания в терапии рака. Независимо от того, какой вариант лечения вы выберете – традиционное или альтернативное, питание является одним из ключевых факторов успешности лечения, а также качества жизни, последующей за лечением.
Доктор Патрик Куиллин (Patrick Quillin) является признанным на международном уровне экспертом в области питания и рака. Он имеет 30-летний опыт работы в качестве клинического диетолога, из которых 10 лет были проведены им в качестве вице-президента по вопросам питания для центров лечения рака в Америке, где он работал с тысячами больных раком. Он написал множество книг о питании при лечении рака, в том числе “Beating Cancer with Nutrition” (Как победить рак с помощью правильного питания) и “The Wisdom and Healing Power of Whole Foods” (Мудрость и исцеляющая сила цельных растительных продуктов). Доктор Куиллин принимал участие в проекте "Правда о раке" (The Truth About Cancer).
Источник - проект Beyond Chemo: https://beyondchemo.org/
Докладчик - Др. Патрик Куиллин (Patrick Quillin): http://patrickquillin.com/resume/
Русская версия видео подготовлена проектом МедАльтернатива.инфо:
Перевод - Марина Уткина: https://vk.com/id2062480
Озвучка - Сергей Горин (Мастерская АзъЕсмь): https://vk.com/a3esm
Монтаж - Рафаэль Хабибуллин: https://vk.com/id35457743
Поддержать проект: https://medalternativa.info/donate/
Сайт о натуральной концепции лечения рака: https://medalternativa.info/
Помощь специалиста: https://medalternativa.info/help/
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Доктор Патрик Куиллин (Patrick Quillin) является признанным на международном уровне экспертом в области питания и рака. Он имеет 30-летний опыт работы в качестве клинического диетолога, из которых 10 лет были проведены им в качестве вице-президента по вопросам питания для центров лечения рака в Америке, где он работал с тысячами больных раком. Он написал множество книг о питании при лечении рака, в том числе “Beating Cancer with Nutrition” (Как победить рак с помощью правильного питания) и “The Wisdom and Healing Power of Whole Foods” (Мудрость и исцеляющая сила цельных растительных продуктов). Доктор Куиллин принимал участие в проекте "Правда о раке" (The Truth About Cancer).
Источник - проект Beyond Chemo: https://beyondchemo.org/
Докладчик - Др. Патрик Куиллин (Patrick Quillin): http://patrickquillin.com/resume/
Русская версия видео подготовлена проектом МедАльтернатива.инфо:
Перевод - Марина Уткина: https://vk.com/id2062480
Озвучка - Сергей Горин (Мастерская АзъЕсмь): https://vk.com/a3esm
Монтаж - Рафаэль Хабибуллин: https://vk.com/id35457743
Поддержать проект: https://medalternativa.info/donate/
Сайт о натуральной концепции лечения рака: https://medalternativa.info/
Помощь специалиста: https://medalternativa.info/help/
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ ЛЕЧЕНИЯ РАКА:
Манифест здоровья от Крис Карр:
https://medalternativa.info/entry/manifest-zdorovya-ot-kris-karr/
Правда о раке. Фильм 5: Пища против рака:
https://medalternativa.info/our/films/pravda-o-rake-5-pishha/
Истории исцеления рака (во всех случаях ключевым фактором было питание):
https://medalternativa.info/tag/healing/
Много статей и материалов на тему важности правильного питания при раке: https://medalternativa.info/tag/diet/
Диагноз – рак. Что делать?:
https://medalternativa.info/entry/diagnoz-rak-chto-delat/
Семь основных шагов по профилактике и лечению рака. Др. Вероник Десольнье:
https://medalternativa.info/our/films/sem-shagov-lecheniya-raka/
Комплексный подход в лечении рака (Борис Гринблат):
https://medalternativa.info/entry/kompleksnyj-podhod/
Все выступления Бориса Гринблата:
https://medalternativa.info/our/speak/
Натуральные методы лечения рака: 11 стратегий, которые работают:
https://medalternativa.info/entry/11-strategij/
8 питательных веществ, которые помогают блокировать метастазы рака:
https://medalternativa.info/entry/8-produktov-ot-raka/
25 видов продуктов, убивающих стволовые раковые клетки лучше, чем лучевая и химиотерапия:
https://medalternativa.info/entry/25-produktov/
Ферментированные продукты могут быть ключевым компонентом противоракового рациона питания:
https://medalternativa.info/entry/ferment-produkt/
Можно ли принимать пищевые добавки во время проведения курса химио и лучевой терапии?:
https://medalternativa.info/entry/dobavki-pri-himii/
Доктор Колин Кэмпбелл о ключевом факторе контроля здоровья и болезней:
https://medalternativa.info/video/klyuchevoy-faktor-zdorovya/
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