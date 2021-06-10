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KANSAS CATTLEMAN - STEVE STRATFORD BREAKS DOWN CATTLE MARKET CRISIS ( mirror ); BUY AMERICAN & BUY DIRECT FROM THE CATTLEMEN and PICK UP DIRECT TO BY-PASS FOREIGN-OWNED MEAT-PACKING PLANTS
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131 views • June 10, 2021
In the past three years there have been events where the beef prices have had a massive increase, while at the same time cattle prices have had a massive decrease. Right now this is happening for what seems to be no reason at all, except for the fact that the corporate beef packers that control the market want it to happen.
Steve posted this video to Facebook on Tuesday night explaining the math on how much cattle producers are losing and how much beef packers are making. It gets complicated, so to read a complete breakdown of everything he is talking about go to:
https://www.lonesomelands.com/
PATRIOTS, YOU NEED TO STOP BUYING ANYTHING, REPEAT ANYTHING FROM CHINA OR ASIA. THE ONLY WAY TO ENSURE IT IS AMERICA FIRST IS TO ONLY BUY AMERICAN PRODUCTS MADE IN THE UNITED STATES.
IT IS TIME TO REMOVE FROM OFFICE ALL SENATORS AND CONGRESS MEMBERS THAT DO NOT MANDATE THAT ALL MEAT SOURCE COUNTRIES ARE IDENTIFIED. IF THEY DO NOT GET THIS DONE - THE FIRE THESE CRIMINAL POLITICIANS. IF NECESSARY, GO TO YOUR AMERICAN CATTLEMAN; EVEN IF YOU HAVE TO DRIVE 1,000 MILES AND BUY A WHOLE COW THAT IS BUTCHERED IN QUARTERS AND BRING HOME AND PACKAGE THE COW YOURSELF. LEARN TO CAN, LEARN TO PACK AND MAKE SAUSAGES. GO IN WITH 2 OR 3 FAMILIES. GIVE THE PROFITS TO THE CATTLEMAN DIRECT AND CUT OUT THE MEAT-PACKING PLANTS THAT ARE FOREIGN OWNED AND STAFFED WITH ILLEGAL MIGRANTS.
SOME PEOPLE GO MOOSE HUNTING; SOME DEER HUNTING; SOME ELK OR WILD BOAR HUNTING.
YOU CAN DO SOME ECONOMIC HUNTING, BUY A SPARE FREEZER; AND TURN THE ECONOMY TO BUY AMERICAN ONE PATRIOT AT A TIME.
STOP SHOPPING AT WALMART, TARGET OR ANYPLACE THAT SELLS ANYTHING MADE IN CHINA. ONLY BUY AMERICAN AND SUPPORT THE AMERICAN ECONOMY. CHINA HAS BECOME AN ENEMY OF THE UNITED STATES AS HAS ANY COUNTRY THAT TOOK PART IN THE ELECTION FRAUD. ENGLAND, SPAIN, GERMANY, AND FRANCE STOP BUYING THEIR SHIT BUY AMERICAN AND GO FAR OUT OF YOUR WAY TO SUPPORT AMERICAN FARMERS AND CATTLEMEN.
No 1 RULE OF ECONOMICS VOTE WITH YOUR FEET PATRIOTS AND VETERANS
Steve posted this video to Facebook on Tuesday night explaining the math on how much cattle producers are losing and how much beef packers are making. It gets complicated, so to read a complete breakdown of everything he is talking about go to:
https://www.lonesomelands.com/
PATRIOTS, YOU NEED TO STOP BUYING ANYTHING, REPEAT ANYTHING FROM CHINA OR ASIA. THE ONLY WAY TO ENSURE IT IS AMERICA FIRST IS TO ONLY BUY AMERICAN PRODUCTS MADE IN THE UNITED STATES.
IT IS TIME TO REMOVE FROM OFFICE ALL SENATORS AND CONGRESS MEMBERS THAT DO NOT MANDATE THAT ALL MEAT SOURCE COUNTRIES ARE IDENTIFIED. IF THEY DO NOT GET THIS DONE - THE FIRE THESE CRIMINAL POLITICIANS. IF NECESSARY, GO TO YOUR AMERICAN CATTLEMAN; EVEN IF YOU HAVE TO DRIVE 1,000 MILES AND BUY A WHOLE COW THAT IS BUTCHERED IN QUARTERS AND BRING HOME AND PACKAGE THE COW YOURSELF. LEARN TO CAN, LEARN TO PACK AND MAKE SAUSAGES. GO IN WITH 2 OR 3 FAMILIES. GIVE THE PROFITS TO THE CATTLEMAN DIRECT AND CUT OUT THE MEAT-PACKING PLANTS THAT ARE FOREIGN OWNED AND STAFFED WITH ILLEGAL MIGRANTS.
SOME PEOPLE GO MOOSE HUNTING; SOME DEER HUNTING; SOME ELK OR WILD BOAR HUNTING.
YOU CAN DO SOME ECONOMIC HUNTING, BUY A SPARE FREEZER; AND TURN THE ECONOMY TO BUY AMERICAN ONE PATRIOT AT A TIME.
STOP SHOPPING AT WALMART, TARGET OR ANYPLACE THAT SELLS ANYTHING MADE IN CHINA. ONLY BUY AMERICAN AND SUPPORT THE AMERICAN ECONOMY. CHINA HAS BECOME AN ENEMY OF THE UNITED STATES AS HAS ANY COUNTRY THAT TOOK PART IN THE ELECTION FRAUD. ENGLAND, SPAIN, GERMANY, AND FRANCE STOP BUYING THEIR SHIT BUY AMERICAN AND GO FAR OUT OF YOUR WAY TO SUPPORT AMERICAN FARMERS AND CATTLEMEN.
No 1 RULE OF ECONOMICS VOTE WITH YOUR FEET PATRIOTS AND VETERANS
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