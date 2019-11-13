ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΟΧΡΟΥ ΦΛΟΓΑΣ - ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ

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ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΟΧΡΟΥ ΦΛΟΓΑΣ
Ε δω είναι μια επίκληση στην Ιόχρου Φλόγα...όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το είδος της Επίκλησης ή να δημιουργήσετε δική σας...
Χρησιμοποιώντας την αναπνοή με ένα συνειδητό και υποστηριχτικό τρόπο φέρνει την Ενέργεια στο Αυρικό σας Πεδίο με ένα πιο Απτό και Δημιουργικό τρόπο και με αυτόν τον τρόπο κρατείστε την συναισθηματική σας ισορροπία κατά την διάρκεια όλης της ημέρας.
Η ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΟΧΡΟΥ ΦΛΟΓΑΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟ BLOGΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΩΣΤΑΚΗ
https://academyofinnerlight.blogspot.com/2019/07/invocation-of-violet-flame.html
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ
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