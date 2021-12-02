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Is de media een criminele bende ?
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10 views • December 02, 2021
VRT nieuwslezer Martine Tanghe: "my lips are sealed" of "Shhh" + ze draagt zwart wit en gestreept zoals een gevangene in het Auburn system waar gevangenen stil moesten zijn om hun gevoel van eigenwaarde te ontnemen volgens Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Auburn_system
Toevallig zegt de tekst:"criminele bende licht mensen op". Mensen die in complot theorieen geloven zouden zeggen dat het een sinistere boodschap is waarin wordt aangeven dat ze een criminele bende zijn of Martine als een gevangene in hun systeem afbeelden. Maar het kan ook een grap van de redactie zijn wat in feite niet zo moeilijk op te zetten is, ofwel is het gewoon puur toeval. In ieder geval een leuk filmpke als resultaat.
Een bizarre uitleg over een betekenis gelinkt aan "Shhh" kun je hier lezen:
https://www.thelightinthedarkplace.com/shhh-big-secret
of bekijk de eerste 5 minuten van de video
https://www.brighteon.com/f4c45165-a5ce-4ea4-afb7-8d7a757bbf89
https://www.bitchute.com/video/6PRvLtIooOCz/
Toevallig zegt de tekst:"criminele bende licht mensen op". Mensen die in complot theorieen geloven zouden zeggen dat het een sinistere boodschap is waarin wordt aangeven dat ze een criminele bende zijn of Martine als een gevangene in hun systeem afbeelden. Maar het kan ook een grap van de redactie zijn wat in feite niet zo moeilijk op te zetten is, ofwel is het gewoon puur toeval. In ieder geval een leuk filmpke als resultaat.
Een bizarre uitleg over een betekenis gelinkt aan "Shhh" kun je hier lezen:
https://www.thelightinthedarkplace.com/shhh-big-secret
of bekijk de eerste 5 minuten van de video
https://www.brighteon.com/f4c45165-a5ce-4ea4-afb7-8d7a757bbf89
https://www.bitchute.com/video/6PRvLtIooOCz/
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