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Ο Dr SUCHARIT BHAKDI ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΑΦΗΓΗΜΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΜΕ «ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ» ΝΕΑ ΑΛΛΑ Κ ΜΕ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ για την α π α τ η …
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101 views • July 12, 2021
Ο Dr SUCHARIT BHAKDI ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ
ΤΟ ΑΦΗΓΗΜΑ ΤΩΝ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΜΕ «ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ» ΝΕΑ ΑΛΛΑ Κ ΜΕ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ για την α π α τ η …
Κάποιοι θα θυμάστε ήταν ο 1ος που βγήκε κ εξήγησε την «πανδημία» επιστημονικά με ενα live βίντεο που δεν «τελείωσε» ποτέ, μιας κ η «δημοκρατία» τους τον διέκοψε κ «εξαφάνισε»
Ψάξτε, ερευνείστε, η γνώση κ η αλήθεια ειναι ολη ελεύθερα προσβάσιμη κ δημόσια απο πολύ πριν ξεκινήσουν όλα…..
ΤΟ ΑΦΗΓΗΜΑ ΤΩΝ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΜΕ «ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ» ΝΕΑ ΑΛΛΑ Κ ΜΕ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ για την α π α τ η …
Κάποιοι θα θυμάστε ήταν ο 1ος που βγήκε κ εξήγησε την «πανδημία» επιστημονικά με ενα live βίντεο που δεν «τελείωσε» ποτέ, μιας κ η «δημοκρατία» τους τον διέκοψε κ «εξαφάνισε»
Ψάξτε, ερευνείστε, η γνώση κ η αλήθεια ειναι ολη ελεύθερα προσβάσιμη κ δημόσια απο πολύ πριν ξεκινήσουν όλα…..
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