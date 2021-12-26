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Kvällens galenskap 211226
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12 views • December 26, 2021
1. Swexit TV Med Denny Abrahamsson och TinTin Olden
https://www.youtube.com/watch?v=RN72S-6eg00&;t=498s
2. De dominerade svensk underhållning i ett kvartssekel. De väckte tankar och skämtade om det allvarliga, men var mer förankrad i det svenska än många andra. Hasse och Tage var inte arg vänster utan gillade att driva med små vardagliga frågor snarare än predika hur människor ska leva.
https://samtiden.nu/2021/12/hasse-a-tage-humor-i-folkhemmet/
3. Torsdagen den 23 december skrev Oliver Rosengren (M) en tweet som har upprört många potentiella väljare under julhelgen. I tweeten ger han uttryck för att han vill se en bredare användning av vaccinpass, höjd vårdavgift för ovaccinerade och att folket ska behöva välja mellan vaccination och isolering.
https://samnytt.se/m-toppens-utspel-hoj-vardavgiften-for-ovaccinerade/
4. Kartlägg ovaccinerade nu!! Jävla Gestapokärring, dra åt helvete. Här skall inte kartläggas.
https://www.youtube.com/watch?v=x8oUCmWGdr8
5. Kommer en miljon ovaccinerade tyskar bli medicinska flyktingar i Sverige ?
https://www.vaken.se/kommer-en-miljon-ovaccinerade-tyskar-bli-medicinska-flyktingar-i-sverige/
6. En polischef i North Carolina har placerats på obetald ledighet efter att han påstås ha berättat för poliser om en ”klinik” där de kunde erhålla covid-19-vaccinationsbevis utan att vaccineras.
https://www.nyatider.nu/polis-tipsade-om-falska-vaccinationsintyg/
7. Brinkleys prognoser inkluderar viruschip, obligatorisk chippning, omfattande migration till USA från Mellanamerika, Tjernobylolyckan, terrorism, svält i Europa, krig och kommunism, vilka har aktualiserat intresset för Brinkleys framtidssyner. Angivelserna av årtal stämmer inte alltid.
https://newsvoice.se/2021/12/dannion-brinkley-prognoser/
8. Pernilla Ingvarsdotter är sopran med lång erfarenhet som artist. I detta samtal med Mikael Willgert berättar hon om hur nya svårigheter har uppstått kopplat till Covid och till vaccinpass. Hon har en autoimmun sjukdom som gör att hon inte kan låta vaccinera sig.
https://swebbtv.se/w/6bDeTYhTWVHht3zofUAF96
9. SD, M, KD och L uppmanar nu regeringen att se till att landets samtliga kommuner omplacerar ovaccinerad personal inom äldreomsorg och hemtjänst, skriver SVT. Verkar lite Blå-Brunt tycker jag.
https://www.friatider.se/sd-sparka-ovaccinerad-vardpersonal
You may support me through Wise, former TransferWise, Denny Abrahamsson Kasikorn Bank, Branch: Maya Chiangmai Account: 282-2-12059-0 SwiftCode: KASITHBK. Thailand. In Sweden Swish to Denny Abrahamsson 0732500665 My email is: [email protected]
https://www.youtube.com/watch?v=RN72S-6eg00&;t=498s
2. De dominerade svensk underhållning i ett kvartssekel. De väckte tankar och skämtade om det allvarliga, men var mer förankrad i det svenska än många andra. Hasse och Tage var inte arg vänster utan gillade att driva med små vardagliga frågor snarare än predika hur människor ska leva.
https://samtiden.nu/2021/12/hasse-a-tage-humor-i-folkhemmet/
3. Torsdagen den 23 december skrev Oliver Rosengren (M) en tweet som har upprört många potentiella väljare under julhelgen. I tweeten ger han uttryck för att han vill se en bredare användning av vaccinpass, höjd vårdavgift för ovaccinerade och att folket ska behöva välja mellan vaccination och isolering.
https://samnytt.se/m-toppens-utspel-hoj-vardavgiften-for-ovaccinerade/
4. Kartlägg ovaccinerade nu!! Jävla Gestapokärring, dra åt helvete. Här skall inte kartläggas.
https://www.youtube.com/watch?v=x8oUCmWGdr8
5. Kommer en miljon ovaccinerade tyskar bli medicinska flyktingar i Sverige ?
https://www.vaken.se/kommer-en-miljon-ovaccinerade-tyskar-bli-medicinska-flyktingar-i-sverige/
6. En polischef i North Carolina har placerats på obetald ledighet efter att han påstås ha berättat för poliser om en ”klinik” där de kunde erhålla covid-19-vaccinationsbevis utan att vaccineras.
https://www.nyatider.nu/polis-tipsade-om-falska-vaccinationsintyg/
7. Brinkleys prognoser inkluderar viruschip, obligatorisk chippning, omfattande migration till USA från Mellanamerika, Tjernobylolyckan, terrorism, svält i Europa, krig och kommunism, vilka har aktualiserat intresset för Brinkleys framtidssyner. Angivelserna av årtal stämmer inte alltid.
https://newsvoice.se/2021/12/dannion-brinkley-prognoser/
8. Pernilla Ingvarsdotter är sopran med lång erfarenhet som artist. I detta samtal med Mikael Willgert berättar hon om hur nya svårigheter har uppstått kopplat till Covid och till vaccinpass. Hon har en autoimmun sjukdom som gör att hon inte kan låta vaccinera sig.
https://swebbtv.se/w/6bDeTYhTWVHht3zofUAF96
9. SD, M, KD och L uppmanar nu regeringen att se till att landets samtliga kommuner omplacerar ovaccinerad personal inom äldreomsorg och hemtjänst, skriver SVT. Verkar lite Blå-Brunt tycker jag.
https://www.friatider.se/sd-sparka-ovaccinerad-vardpersonal
You may support me through Wise, former TransferWise, Denny Abrahamsson Kasikorn Bank, Branch: Maya Chiangmai Account: 282-2-12059-0 SwiftCode: KASITHBK. Thailand. In Sweden Swish to Denny Abrahamsson 0732500665 My email is: [email protected]
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