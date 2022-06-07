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Giulietto Chiesa 2018: Italians sold as Guinea pigs to vaccines makers
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52 views • June 07, 2022
Tratto dalla trasmissione Notizie Oggi Lineasera del 26 Gennaio 2018.
La commissione d'inchiesta doveva allora decidere sull'appello fatto da Chiesa per abrogare la legge Lorenzini sui vaccini del 2017 (3 anni prima del Covid!).
Chiesa ci spiega come gli Italiani furono venduti alle multinazionali via l'allora pres USA Obama come 'human assets' (...come collaterale per il debito pubblico?) da usare per la sperimentazione di nuovi farmaci (NON)vaccini.
L' anno dopo, alla vigilia della frode covid, ... Giulietto muore.
La commissione d'inchiesta doveva allora decidere sull'appello fatto da Chiesa per abrogare la legge Lorenzini sui vaccini del 2017 (3 anni prima del Covid!).
Chiesa ci spiega come gli Italiani furono venduti alle multinazionali via l'allora pres USA Obama come 'human assets' (...come collaterale per il debito pubblico?) da usare per la sperimentazione di nuovi farmaci (NON)vaccini.
L' anno dopo, alla vigilia della frode covid, ... Giulietto muore.
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