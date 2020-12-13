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Доктор Роджер Ходкинсон рассказывает правду о Ковид 19
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779 views • December 13, 2020
МедАльтернатива.инфо представляет перевод онлайн-выступления канадского доктора Роджера Ходкинсона.
Бывший председатель комитета Королевского колледжа врачей и хирургов в Оттаве, вирусолог и эксперт по патологиям жестко высказался о предпринимаемых мерах по борьбе с коронавирусом. Он заявил, что ни социальная дистанция, ни маски, в которых "люди ходят, повинуясь, как лемминги", ни ПЦР-тесты - ничто из этого не способно замедлить распространение вируса. В целом, убеждён врач, вся пандемия - это "необоснованная общественная истерика, движимая средствами массовой информации и политиками".
Русский перевод: Алёна Басарева https://vk.com/daremif29 специально для МедАльтернатива.инфо Закадровый голос и монтаж: Сергей Горин https://vk.com/sergey_gorin специально для МедАльтернатива.инфо Англоязычный оригинал видео ВКонтакте https://vk.com/video591114101_456239590
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Бывший председатель комитета Королевского колледжа врачей и хирургов в Оттаве, вирусолог и эксперт по патологиям жестко высказался о предпринимаемых мерах по борьбе с коронавирусом. Он заявил, что ни социальная дистанция, ни маски, в которых "люди ходят, повинуясь, как лемминги", ни ПЦР-тесты - ничто из этого не способно замедлить распространение вируса. В целом, убеждён врач, вся пандемия - это "необоснованная общественная истерика, движимая средствами массовой информации и политиками".
Русский перевод: Алёна Басарева https://vk.com/daremif29 специально для МедАльтернатива.инфо Закадровый голос и монтаж: Сергей Горин https://vk.com/sergey_gorin специально для МедАльтернатива.инфо Англоязычный оригинал видео ВКонтакте https://vk.com/video591114101_456239590
Материалы в тему: · Документальный фильм «Маски в медицине: исторические и научные факты» https://medalternativa.info/our/maski-v-meditsine/ · Тест-наборы для COVID19 не работают: они бесполезны и выдают нереальные результаты https://medalternativa.info/entry/test-covid19/ · Эксперты обнаружили 10 фатальных недостатков в тесте на Covid и требуют его срочного устранения https://medalternativa.info/entry/10-nedostatkov-v-teste-na-covid/ · Безликие родители, пугающий мир: ограничения из-за Covid-19 могут уничтожить целое поколение https://medalternativa.info/entry/ogranicheniya-iz-za-covid-19/ · Более 30 000 экспертов здравоохранения выступают против изоляций из-за COVID-19 https://medalternativa.info/entry/eksperti-protiv-izolyatsij/
📖 Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info
🤝 Если вы считаете, что такая информация должна быть доступна всем людям, и если вы хотите ускорить перевод новых материалов, вы можете поддержать работу нашего проекта. Подробности – по ссылке: https://medalternativa.info/donate
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❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
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