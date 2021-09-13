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Toch geen algemene vaccin verplichting. Meer vrijheid voor Vlaanderen.
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10 views • September 13, 2021
Het nieuws lijkt aan te sturen op verplicht vaccineren, mede dankzij uitspraken van enkele artsen, tegenstanders worden minder geinterviewd, en door oudere uitspraken van onze machthebbers. Maar nu zegt de regering toch nee tegen een algemene verplichting. Houden zo! Staken was misschien vruchtbaar, al zullen ze dat vast niet zeggen. Eventueel stiekem vrijheid afnemende wetgeving moet nog afgewacht worden.
In het VTM nieuws wordt niets gezegd over de betoging in Brussel van 9-11-2021, op de VRT werdt dat wel getoond. Op zowel de VRT als VTM worden bijna geen meldingen gemaakt en beelden getoond van betogingen tegen corona beleid in andere landen. De VRT toonde wel al eens kort beelden maar schaars. Op VTM heb ik die zelf nog niet gezien, maar ik keek ook niet naar alle uitzendingen.
In het VTM nieuws wordt niets gezegd over de betoging in Brussel van 9-11-2021, op de VRT werdt dat wel getoond. Op zowel de VRT als VTM worden bijna geen meldingen gemaakt en beelden getoond van betogingen tegen corona beleid in andere landen. De VRT toonde wel al eens kort beelden maar schaars. Op VTM heb ik die zelf nog niet gezien, maar ik keek ook niet naar alle uitzendingen.
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