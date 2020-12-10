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Ιατροτεχνολογικά προϊόντα: Η ιατρική μάσκα ως νέα κοινωνική αντίληψη έναντι του Κορωναϊού
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6 views • December 10, 2020
Η Ελληνική Εταιρεία Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΛΕΒΙΤ)
διοργάνωσε το 2ο κύκλο διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) με γενικό τίτλο:
«Σύγχρονες ιατρικές επιστήμες στη μάχη με την πανδημία»
1ο Webinar: Πέμπτη 10/12/2020 16:00-17:30
Θέμα: Ιατροτεχνολογικά προϊόντα: Η ιατρική μάσκα ως νέα κοινωνική αντίληψη έναντι της Covid-19
Πρόγραμμα Webinar:
16:00 - 16:10 Χαιρετισμοί
Πρόεδρος ΕΛΕΒΙΤ: Παναγιώτης Μπαμίδης
Αντιπρόεδρος ΕΛΕΒΙΤ: Βασίλης Γκέργκης
Συντονιστής: Αλκίνοος Αθανασίου, Νευροχειρουργός, Γραμματέας ΕΛΕΒΙΤ
16:10 – 16:20 Άρης Δερμιτζάκης, PhD, Υπεύθυνος μονάδας διαχείρισης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, ΙΝΒΙΤ
“Η μάσκα ως Ιατροτεχνολογικό προϊόν”
16:20 – 16:30 Αθανάσιος Ρήγκας, Ειδικευόμενος Ακτινοδιαγνωστικής, Μεταπτυχιακό ΠΣ Ιατρικής Πληροφορικής ΑΠΘ
“Είδη μασκών και άλλα είδη εξοπλισμού ατομικής προστασίας”
16:30 – 16:40 Σμαράντα Κετσερίδου, Φυσικός, Μεταπτυχιακό ΠΣ Ιατρικής Πληροφορικής ΑΠΘ
“Προσομοιώσεις της χρήσης μασκών και άλλων ειδών εξοπλισμού ατομικής προστασίας”
16:40 – 17:00 Κεντρικός Ομιλητής: Αθανάσιος Εξαδάκτυλος
Πρόεδρος Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου
“Η χρήση της μάσκας ως μέσο προστασίας του γενικού πληθυσμού”
17:00 – 17:30 Ερωτήσεις, Συζήτηση και Κλείσιμο Ημερίδας
διοργάνωσε το 2ο κύκλο διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) με γενικό τίτλο:
«Σύγχρονες ιατρικές επιστήμες στη μάχη με την πανδημία»
1ο Webinar: Πέμπτη 10/12/2020 16:00-17:30
Θέμα: Ιατροτεχνολογικά προϊόντα: Η ιατρική μάσκα ως νέα κοινωνική αντίληψη έναντι της Covid-19
Πρόγραμμα Webinar:
16:00 - 16:10 Χαιρετισμοί
Πρόεδρος ΕΛΕΒΙΤ: Παναγιώτης Μπαμίδης
Αντιπρόεδρος ΕΛΕΒΙΤ: Βασίλης Γκέργκης
Συντονιστής: Αλκίνοος Αθανασίου, Νευροχειρουργός, Γραμματέας ΕΛΕΒΙΤ
16:10 – 16:20 Άρης Δερμιτζάκης, PhD, Υπεύθυνος μονάδας διαχείρισης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, ΙΝΒΙΤ
“Η μάσκα ως Ιατροτεχνολογικό προϊόν”
16:20 – 16:30 Αθανάσιος Ρήγκας, Ειδικευόμενος Ακτινοδιαγνωστικής, Μεταπτυχιακό ΠΣ Ιατρικής Πληροφορικής ΑΠΘ
“Είδη μασκών και άλλα είδη εξοπλισμού ατομικής προστασίας”
16:30 – 16:40 Σμαράντα Κετσερίδου, Φυσικός, Μεταπτυχιακό ΠΣ Ιατρικής Πληροφορικής ΑΠΘ
“Προσομοιώσεις της χρήσης μασκών και άλλων ειδών εξοπλισμού ατομικής προστασίας”
16:40 – 17:00 Κεντρικός Ομιλητής: Αθανάσιος Εξαδάκτυλος
Πρόεδρος Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου
“Η χρήση της μάσκας ως μέσο προστασίας του γενικού πληθυσμού”
17:00 – 17:30 Ερωτήσεις, Συζήτηση και Κλείσιμο Ημερίδας
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