Ιατροτεχνολογικά προϊόντα: Η ιατρική μάσκα ως νέα κοινωνική αντίληψη έναντι του Κορωναϊού

Η Ελληνική Εταιρεία Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΛΕΒΙΤ)

διοργάνωσε το 2ο κύκλο διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) με γενικό τίτλο:



«Σύγχρονες ιατρικές επιστήμες στη μάχη με την πανδημία»



1ο Webinar: Πέμπτη 10/12/2020 16:00-17:30

Θέμα: Ιατροτεχνολογικά προϊόντα: Η ιατρική μάσκα ως νέα κοινωνική αντίληψη έναντι της Covid-19



Πρόγραμμα Webinar:

16:00 - 16:10 Χαιρετισμοί

Πρόεδρος ΕΛΕΒΙΤ: Παναγιώτης Μπαμίδης

Αντιπρόεδρος ΕΛΕΒΙΤ: Βασίλης Γκέργκης



Συντονιστής: Αλκίνοος Αθανασίου, Νευροχειρουργός, Γραμματέας ΕΛΕΒΙΤ



16:10 – 16:20 Άρης Δερμιτζάκης, PhD, Υπεύθυνος μονάδας διαχείρισης Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, ΙΝΒΙΤ

“Η μάσκα ως Ιατροτεχνολογικό προϊόν”



16:20 – 16:30 Αθανάσιος Ρήγκας, Ειδικευόμενος Ακτινοδιαγνωστικής, Μεταπτυχιακό ΠΣ Ιατρικής Πληροφορικής ΑΠΘ

“Είδη μασκών και άλλα είδη εξοπλισμού ατομικής προστασίας”



16:30 – 16:40 Σμαράντα Κετσερίδου, Φυσικός, Μεταπτυχιακό ΠΣ Ιατρικής Πληροφορικής ΑΠΘ

“Προσομοιώσεις της χρήσης μασκών και άλλων ειδών εξοπλισμού ατομικής προστασίας”



16:40 – 17:00 Κεντρικός Ομιλητής: Αθανάσιος Εξαδάκτυλος

Πρόεδρος Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου

“Η χρήση της μάσκας ως μέσο προστασίας του γενικού πληθυσμού”



17:00 – 17:30 Ερωτήσεις, Συζήτηση και Κλείσιμο Ημερίδας