© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
[VF] Event 2021 : Tout ce que vous devez savoir sur le Covid-19, par le Dr. R. Fleming Partie 1/3
Follow
0
Share
Report
20 views • September 10, 2021
Ce n'est pas par hasard si la conférence du Dr Fleming s'intitule Event 2021... On pourrait dire que c'est, d'une certaine manière, la réponse du berger à la bergère à l'Event 201 – la simulation globale initiée par l'oligarchie financière et technocratique pour mettre la planète en coupe réglée au prétexte d'un virus extrêmement méchant.
La vidéo est très longue, mais elle aborde quantité de questions liées à la crise du Covid, et ne serait-ce que pour cela, elle mérite d’être vue dans son entier. C’est une conférence exceptionnelle qui s’adresse à un large public. Et toutes les diapositives associées à la conférence sont disponibles sous la forme d'un PDF, téléchargeable :
https://www.mediafire.com/file/pnqhuehb2vy10lx/Dr+Richard+Fleming+-+Evenement+2021.pdf/file
Sources vidéos :
https://odysee.com/@JeanneTraduction:a/FlemingEvent2021:4
https://odysee.com/@JeanneTraduction:a/FlemmingEvent2021PART2:5
Le site Internet du Dr Richard Fleming PhD, MD, JD :
https://www.flemingmethod.com/
Vous pouvez remercier la traductrice qui a fait un énorme travail :
https://fr.tipeee.com/jeanne-traduction
===========================================
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
La vidéo est très longue, mais elle aborde quantité de questions liées à la crise du Covid, et ne serait-ce que pour cela, elle mérite d’être vue dans son entier. C’est une conférence exceptionnelle qui s’adresse à un large public. Et toutes les diapositives associées à la conférence sont disponibles sous la forme d'un PDF, téléchargeable :
https://www.mediafire.com/file/pnqhuehb2vy10lx/Dr+Richard+Fleming+-+Evenement+2021.pdf/file
Sources vidéos :
https://odysee.com/@JeanneTraduction:a/FlemingEvent2021:4
https://odysee.com/@JeanneTraduction:a/FlemmingEvent2021PART2:5
Le site Internet du Dr Richard Fleming PhD, MD, JD :
https://www.flemingmethod.com/
Vous pouvez remercier la traductrice qui a fait un énorme travail :
https://fr.tipeee.com/jeanne-traduction
===========================================
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.