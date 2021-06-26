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STØRSTE FORSØG PÅ MENNESKEHEDEN ?
Martin MD
Martin MD
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181 views • June 26, 2021
90% af Danmarks befolkning ved ikke hvad jeg fortæller dig i denne video!

Det er en konstatering at disse "va-cc-in-er" der bliver sprøjtet ind i folk lige nu har og er under en fremskyndet produktionsproces. Det kommer ikke fra mig men fra firmaerne der producere disse "va-cc-in-er"

LÆGEMIDDELSTYRELSEN skriver således
Under C-19 har firmaerne udvidet deres produktionskapacitet og startet produktionen, INDEN va-cc-in-er var godkendt. Firmaerne løb altså en risiko, da de ikke har kunnet være sikre på, at va-cc-in-er blev godkendt.

DE ER STADIG IKKE GODKENDKENDTE!

🟣 SE LINKS TIL KILDER: https://docs.google.com/document/d/1CjzkIoT_IGW1W6-ZOr9esaJUW8IrjN4Nahu6m11udsU/edit?usp=sharing

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