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STØRSTE FORSØG PÅ MENNESKEHEDEN ?
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181 views • June 26, 2021
90% af Danmarks befolkning ved ikke hvad jeg fortæller dig i denne video!
Det er en konstatering at disse "va-cc-in-er" der bliver sprøjtet ind i folk lige nu har og er under en fremskyndet produktionsproces. Det kommer ikke fra mig men fra firmaerne der producere disse "va-cc-in-er"
LÆGEMIDDELSTYRELSEN skriver således
Under C-19 har firmaerne udvidet deres produktionskapacitet og startet produktionen, INDEN va-cc-in-er var godkendt. Firmaerne løb altså en risiko, da de ikke har kunnet være sikre på, at va-cc-in-er blev godkendt.
DE ER STADIG IKKE GODKENDKENDTE!
🟣 SE LINKS TIL KILDER: https://docs.google.com/document/d/1CjzkIoT_IGW1W6-ZOr9esaJUW8IrjN4Nahu6m11udsU/edit?usp=sharing
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Det er en konstatering at disse "va-cc-in-er" der bliver sprøjtet ind i folk lige nu har og er under en fremskyndet produktionsproces. Det kommer ikke fra mig men fra firmaerne der producere disse "va-cc-in-er"
LÆGEMIDDELSTYRELSEN skriver således
Under C-19 har firmaerne udvidet deres produktionskapacitet og startet produktionen, INDEN va-cc-in-er var godkendt. Firmaerne løb altså en risiko, da de ikke har kunnet være sikre på, at va-cc-in-er blev godkendt.
DE ER STADIG IKKE GODKENDKENDTE!
🟣 SE LINKS TIL KILDER: https://docs.google.com/document/d/1CjzkIoT_IGW1W6-ZOr9esaJUW8IrjN4Nahu6m11udsU/edit?usp=sharing
Støt mig hvis du føler for det
╰ https://martinmdiversen.dk/stot/
Tjek min tøj kollektion med NYE design hver uge
╰ https://martinmdiversen.dk/toj/#!/
Tilmeld dig min e-mail-liste for at undgå censur
╰ https://martinmdiversen.dk/e-mail%20liste
Gratis bog til dig Coron@ vi-rus, Sandheden og hvad du har brug for at vide
╰ https://martinmdiversen.dk/
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